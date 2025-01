Última trucada de Vodafone: afanya't o et quedaràs sense el que tothom vol

Els clients de Vodafone encara són a temps de participar en aquest sorteig tan atractiu. Això sí, es troben davant de l'última oportunitat.

Aquells usuaris amb tarifa de prepagament de l'operador poden participar de manera automàtica en el sorteig d'un vol per a dues persones. Està valorat en 150 euros. Però per optar a aquest premi tan desitjat, hauràs d'afanyar-te, ja que el termini es tanca aquest 26 de gener.

Qui pot participar en el sorteig de Vodafone?

Per entrar en aquest exclusiu sorteig, només has de complir amb uns pocs requisits. En primer lloc, és necessari que siguis client de prepagament de Vodafone i que la teva línia tingui una antiguitat mínima de tres mesos. A més, hauràs de fer una recàrrega de 15 euros abans de la data límit, és a dir, avui, 26 de gener.

Si compleixes amb aquestes condicions, entraràs automàticament en el sorteig i tindràs l'oportunitat de guanyar aquest fantàstic premi. Un altre punt important a tenir en compte és que, per participar, la residència del client ha d'estar fixada a Espanya.

El sorteig es realitzarà el 30 de gener a les oficines centrals de Vodafone Espanya, ubicades a Avda. Amèrica 115, Madrid. Aquest sorteig serà completament aleatori i es realitzarà mitjançant una aplicació informàtica que seleccionarà els guanyadors de manera justa.

S'elegiran dos guanyadors i dos suplents de primera ronda i dos suplents de segona ronda per a cadascun dels grups de participants. Els clients que siguin seleccionats com a guanyadors seran contactats per telèfon. Hi haurà tres intents el mateix dia 30 de gener, i tres intents més el dia 31.

Si no s'aconsegueix contactar amb els guanyadors, es passarà als suplents. També rebran intents de contacte els dies 3, 4, 5 i 6 de febrer. En cas de no poder localitzar cap guanyador, el premi quedarà desert, avisen al web.

Què inclou el premi?

El premi consisteix en un bo per a un vol per a dues persones amb un valor de 150 euros. No obstant això, les taxes no estan incloses en el premi i han de ser pagades pels guanyadors.

Les taxes per persona i trajecte són les següents. Són 20 euros per a vols nacionals i 25 euros per a vols amb destinació a Europa o el Marroc.

Si tens algun problema durant la reserva del teu vol, podràs contactar amb el correu electrònic d'atenció al client: info@bonovuelo.es.

És important recordar que els participants hauran de seguir sent clients actius de Vodafone durant tot el procés del sorteig. També és necessari proporcionar dades personals per a la identificació del guanyador i rebre el codi i les condicions del premi.