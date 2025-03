Vodafone avisa amb urgència a molts clients: no t'oblidis, et pot costar car

Quan decidim canviar de companyia de telefonia mòbil, un dels passos més comuns és realitzar una portabilitat. Aquest procés implica portar el nostre número de telèfon d'un operador a un altre. Però no sempre sabem que això no significa que tots els serveis contractats amb l'operadora d'origen es canviïn automàticament.

Si no prestem atenció als detalls, com acaba de succeir a diversos usuaris de Vodafone, podríem enfrontar-nos a factures inesperades. I és que poden suposar-nos un veritable mal de cap amb el temps.

Vodafone, coneguda pels seus serveis de telefonia mòbil, internet i televisió, ha deixat clar que no perdona ni el més mínim descuit. Sobretot a l'hora de donar de baixa els serveis contractats. I així ho han experimentat aquells clients que han decidit canviar d'operador.

Després d'haver realitzat la portabilitat, molts s'han endut la sorpresa que Vodafone els continua enviant factures per serveis no donats de baixa. I això malgrat que ja no són usuaris de l'operador.

Un cas recent ho detallava un exclient a les xarxes socials. Va rebre una factura superior a 30 euros després d'haver abandonat la companyia. El motiu? No havia donat de baixa els serveis addicionals com la línia fixa i la televisió.

Pel que sembla no es cancel·len automàticament amb la portabilitat. Aquesta factura extra va ser el resultat d'un simple oblit en no haver informat a Vodafone de la intenció de cancel·lar aquests serveis addicionals.

La importància de donar de baixa tots els serveis amb Vodafone

Quan realitzem una portabilitat, només es transfereix el número de telèfon d'un operador a un altre. És a dir, no tots els serveis associats, com internet o televisió, es mouen de forma automàtica al nou operador. Per evitar sorpreses és essencial que abans d'abandonar la companyia cancel·lem tots els serveis que no portarem a la nova companyia.

Vodafone té molt clar que la responsabilitat recau en l'usuari. Si no es dona de baixa adequadament algun servei contractat, l'operadora el continuarà facturant. Fins i tot després d'haver realitzat la portabilitat.

Això és quelcom que la pròpia companyia explica en els seus termes i condicions, però que a vegades passa desapercebut per a molts. En el cas de l'usuari afectat, l'operador li va comunicar que no havia donat de baixa la seva línia fixa ni el seu servei de televisió. D'aquí que rebés una factura de 31 euros.

Com evitar aquests problemes amb Vodafone?

Si estàs pensant en canviar d'operador i fer una portabilitat, et recomanem seguir alguns passos. Sobretot per evitar sorpreses com les que ha viscut aquest usuari.

Abans de res, fes una llista de tots els serveis que tens amb Vodafone, com línia fixa, internet, televisió, etc. Si algun d'aquests serveis no serà transferit al nou operador, assegura't de sol·licitar la seva baixa. Pots fer-ho trucant al servei d'atenció al client o mitjançant l'aplicació de Vodafone.

Després de realitzar la portabilitat, continua revisant les teves factures. Si reps algun càrrec inesperat, contacta amb Vodafone immediatament per aclarir-ho. Quan sol·licitis la baixa d'algun servei, assegura't de rebre una confirmació per escrit o per correu electrònic.