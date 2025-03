L'últim d'Orange deixa bocabadats milions d'espanyols: tots al·lucinen

En els últims mesos, un dels productes més demandats pels usuaris d'Orange és el router Livebox Wi-Fi 7. Aquest dispositiu ha provocat un gran enrenou, especialment entre els abonats de l'operador, sobretot a causa dels enormes avantatges que ofereix en comparació amb altres dispositius.

Per als que no estiguin al corrent, el Livebox Wi-Fi 7 és l'últim avanç tecnològic en routers que ofereix l'operador als seus clients. En principi, només estava disponible per a nous usuaris que contractaven una tarifa convergent, és a dir, una combinació de fibra òptica i mòbil. No obstant això, amb el pas del temps, aquest dispositiu s'ha anat facilitant a més usuaris.

Per què ha generat tant interès entre els clients d'Orange?

El principal motiu de l'interès pel Livebox Wi-Fi 7 és que ofereix una sèrie d'avantatges que molts usuaris buscaven des de fa temps. Aquesta nova tecnologia ha arribat per millorar l'experiència de navegació en llars i oficines, sobretot en situacions en què hi ha una gran quantitat de dispositius connectats al mateix temps.

Una de les principals característiques d'aquest router és que ofereix una velocitat ultraràpida, la qual cosa permet navegar a gran velocitat, fins i tot en entorns amb alta demanda d'ample de banda. Això és especialment important en llars amb múltiples dispositius connectats.

Amb el Livebox Wi-Fi 7, els usuaris poden gaudir d'una navegació més fluida i estable, sense interrupcions o pèrdues de velocitat, una cosa que pot ser un problema amb altres routers.

A més, aquest router incorpora tecnologia Wi-Fi més avançada, que permet connectar més dispositius simultàniament sense que la velocitat de la xarxa es vegi afectada. Això és perfecte per a famílies o persones que utilitzen diversos dispositius al mateix temps.

Un altre gran avantatge és que ofereix latència ultra baixa, la qual cosa significa que la resposta de la xarxa és molt més ràpida, ideal per a activitats que requereixen d'una connexió estable i sense retards, com la videotrucada o els jocs en línia.

Sense compromís de permanència

Un dels dubtes més freqüents entre els usuaris és si, en adquirir el Livebox Wi-Fi 7, existeix algun tipus de compromís de permanència amb el dispositiu. La resposta és no.

El compromís de permanència està associat a la tarifa contractada (fibra i mòbil) i no al router en si. Això significa que, en contractar una nova tarifa convergent, només s'estarà obligat a mantenir la tarifa i no el router. Això proporciona més flexibilitat als usuaris.

Per totes aquestes raons, no és d'estranyar que el Livebox Wi-Fi 7 hagi generat tant interès entre els usuaris d'Orange. Aquest router ha arribat per canviar la forma en què els abonats gaudeixen de la connexió a internet, millorant l'experiència de navegació augmentant la velocitat i oferint una major capacitat per connectar múltiples dispositius.