Jugada mestra de Movistar en el moment menys pensat: deixa els clients de pedra

Movistar ha sorprès recentment a tothom al mercat de les telecomunicacions. La companyia ha llançat un parell de promocions a través de la seva marca secundària, O2. Estan oferint als usuaris opcions més atractives i accessibles per gaudir d'un bon servei a un preu raonable.

Aquestes novetats han deixat a molts amb la boca oberta. I sens dubte, l'operador de Telefónica està canviant les regles del joc en el sector.

Una de les grans sorpreses és una nova tarifa de fibra i mòbil que O2 ha llançat per 38 euros al mes. Aquesta tarifa inclou fibra de 600 Mb, 35 GB de dades mòbils, Movistar Plus+ i telèfon fix amb trucades il·limitades a fixos i mòbils. Tot això per un preu que, en comparació amb el que oferia Movistar fins ara, resulta una opció molt competitiva.

Fins a la data, O2 només comptava amb una tarifa que facilitaria també la televisió. Però el preu era de 50 euros al mes. No obstant això, aquesta millora pel que fa a cost.

Movistar ofereix una millora inesperada

Però les novetats no acaben aquí. Movistar, a través d'O2, també ha anunciat una altra promoció que no deixa indiferent a ningú. La companyia ha decidit duplicar la velocitat de la fibra, passant de 300 a 600 Mb, mantenint el mateix preu de 27 euros al mes.

Això és un pas important, ja que no només es millora la qualitat del servei, sinó que els usuaris continuaran pagant el mateix. A més, aquest servei inclou telèfon fix amb trucades il·limitades, instal·lació gratuïta, router sense cost addicional i el més important: no té permanència. És a dir, els usuaris poden gaudir d'aquests serveis sense compromís a llarg termini.

Les promocions de Movistar a través d'O2 estan fent soroll en el sector, i és que ningú esperava que la companyia fes aquest tipus de moviments. Tradicionalment, Movistar ha estat coneguda per oferir serveis de qualitat, però a preus relativament alts. No obstant això, amb aquestes noves tarifes, està apostant per l'accessibilitat i la competitivitat, la qual cosa podria canviar les expectatives dels usuaris.

Promocions de Movistar que valen la pena

Aquestes promocions de Movistar a través d'O2 no passen desapercebudes per a la majoria. Els usuaris ara tenen més alternatives per triar un servei de fibra i mòbil d'alta qualitat sense haver de buidar les seves butxaques. A més, la possibilitat de comptar amb Movistar Plus+ a un preu més baix obre un ventall d'opcions.

És evident que Movistar ha volgut respondre a les demandes dels usuaris. En moltes ocasions han reclamat preus més raonables sense sacrificar qualitat. Amb O2, la marca secundària de Movistar, la companyia està oferint una proposta de valor molt atractiva.