Bogeria a Vodafone: no pot amagar-ho més i els clients embogeixen

Vodafone encara manté en vigor una promoció que realment val la pena. Es tracta del Pla Amic, una oferta que està donant molt que parlar. Si ets client de Vodafone, o fins i tot si no ho ets, aquesta promoció et permetrà guanyar un generós regal només per recomanar els seus serveis.

Es tracta d'una proposta molt fàcil d'aprofitar. Bàsicament, consisteix en què els usuaris actuals de l'operador puguin aconseguir recompenses per convèncer els seus coneguts perquè contractin la companyia. Així de senzill.

El procés és simple i es realitza a través d'un enllaç de recomanació personalitzat que Vodafone et proporcionarà. En compartir-lo amb els teus contactes, si algun decideix contractar un servei, tu rebràs una recompensa econòmica.

Vodafone t'ofereix des de 50 euros per aconseguir nous clients

Vodafone ofereix un regal en forma de diners: 50 euros per cada contracte que es realitzi, ja sigui de mòbil o de fibra. Però la cosa no acaba aquí. Si la persona que contracti adquireix un paquet que inclogui tant fibra com mòbil, la recompensa augmenta a 100 euros.

Ara bé, la millor part ve si aconsegueixes que tres dels teus amics s'animin a contractar Vodafone amb aquesta oferta. En aquest cas, no només rebràs 300 euros, sinó que també t'emportaràs un dels següents premis. Pot ser un Samsung Galaxy Book 2 Go o un Samsung Galaxy Tab A9 Plus.

Com funciona el Pla Amic de Vodafone

Per aprofitar el Pla Amic de Vodafone, l'únic que necessites fer és generar el teu enllaç personalitzat. Vodafone facilita aquest procés a través de la seva pàgina web o aplicació. Un cop tinguis el teu enllaç, comparteix-lo amb els teus amics, familiars o coneguts a través de WhatsApp, xarxes socials o correu electrònic.

Quan un d'ells es registri i signi un contracte amb Vodafone, rebràs una recompensa econòmica. La pots cobrar per transferència bancària o PayPal.

Recorda que si aconsegueixes reunir tres contractes de fibra i mòbil, el regal serà de 300 euros, més el premi d'un dels productes Samsung esmentats. Sens dubte, una promoció que beneficia tant al client recomanador com a la persona que contracta. I és que aquesta última també pot gaudir de les ofertes i serveis de Vodafone.

Avantatges per a tothom

El Pla Amic de Vodafone és un exemple clar de com les companyies poden oferir promocions beneficioses tant per a nous clients com per als que ja ho són. Per una banda, tu t'emportes un excel·lent regal, ja sigui en forma de diners o un producte electrònic. I per altra, els nous clients poden gaudir de les ofertes competitives de Vodafone.

Això sí, les recompenses tardaran a abonar-se al voltant de 60 dies. Per tant, caldrà tenir una mica de paciència.