Preu de la llum avui, dimecres 26 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 26 de març de 2025, és de 36,21 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una baixada notable, de 6,2 euros. I tot perquè, en la jornada del 25 de març, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 42,41 euros per MWh.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) s'observa clarament aquesta baixada. En la seva franja més cara, el preu del MWh superarà per poc els 126 euros. Però és que, en la franja més barata, no és que el preu del MWh baixi a 0 euros, és que registrarem preus negatius.

Preu de la llum avui, dimecres 26 de març de 2025, hora a hora

Una vegada més, els preus més barats del dia es registraran de matinada i a la tarda. En les primeres i en les últimes hores del dimecres, per tant, caldrà pagar preus més alts. El més curiós és que les tarifes negatives s'estendran durant diverses hores seguides, sent molt aprofitables.

Així, de 09:00 a 10:00 el preu del MWh serà de 0,2 euros, encara que de 10:00 a 11:00 serà de -0,01 euros. D'11:00 a 12:00 i de 13:00 a 16:00 el preu se situarà en els -0,45 euros per MWh. Però la tarifa més barata del dia la tindrem de 12:00 a 13:00, quan el MWh tindrà un preu de -0,5 euros.

10:00 - 11:00: -0,01 €/MWh

11:00 - 12:00: -0,45 €/MWh

12:00 - 13:00: -0,5 €/MWh

13:00 - 16:00: -0,45 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dimecres?

Sobre els preus més alts, de 06:00 a 07:00 el preu del MWh serà de 60 euros. En la següent franja, de 07:00 a 08:00 el MWh passarà a costar 95,79 euros. Això sí, a partir d'aquí el preu ja baixarà, i de 08:00 a 09:00 el cost del MWh serà de 21,7 euros.

19:00 - 20:00: 125,22 €/MWh

20:00 - 21:00: 126,66 €/MWh

21:00 - 22:00: 104,94 €/MWh

22:00 - 23:00: 97,33 €/MWh

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 el preu del MWh serà de 125,22 euros. En la següent franja, de 20:00 a 21:00, trobem el preu més alt del dia: 126,66 euros. Finalment, de 21:00 a 22:00 el cost del MWh se situarà en els 104,94 euros.