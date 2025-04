Movistar sorprèn amb la novetat que ningú esperava: a partir d'avui

Movistar ha sorprès molts usuaris a Espanya amb una nova promoció que ha canviat la forma de gaudir de l'entreteniment. La famosa companyia de telecomunicacions ha llançat una oferta que ha deixat més d'un sense paraules. I és que aconsegueix facilitar l'accés a grans plataformes de contingut, a un preu reduït i sense compromís de permanència.

Aquesta decisió ha captat l'atenció de mitja Espanya, ja que la majoria no s'esperava una cosa així. Amb el paquet Ficció Total de Movistar, els usuaris poden tenir un catàleg impressionant de sèries i pel·lícules a través de diverses plataformes.

Entre elles, es troben Max, SkyShowtime, Disney+, Apple TV+, Netflix, i per descomptat, Movistar Plus+. A més, aquest paquet inclou els canals exclusius de cinema i sèries de Movistar, com Acció, Drama, Comèdia, Clàssics, Indie i Cinema Espanyol. Tot això per només 16 euros al mes durant els primers sis mesos.

Un preu realment atractiu per tot el que ofereix, que ha generat un gran interès entre els clients actuals.

Què fa tan especial aquesta oferta de Movistar?

Aquesta promoció de Movistar arriba en un moment clau. Molts usuaris busquen opcions més econòmiques per accedir a les seves plataformes d'entreteniment preferides. En lloc d'haver de contractar cada servei de forma independent, ha aconseguit reunir en un sol paquet el millor dels serveis més populars.

Amb Ficció Total, et garanteixes tenir accés al contingut més complet i rellevant de tota l'oferta disponible al mercat. A més, el preu d'aquesta oferta és significativament més baix que si decidissis contractar cada servei per separat. El que la converteix en una opció més que atractiva.

El més interessant d'aquesta oferta és que no necessites realitzar cap tipus de configuració complicada per gaudir del contingut. Tot es pot veure a través del desco de Movistar. Sense haver d'identificar-se en aplicacions externes ni canviar d'usuari.

Això fa que l'experiència d'usuari sigui molt més senzilla i fluida. A més, els continguts estan disponibles tant en qualitat HD com en 4K, perquè gaudeixis d'una experiència visual inigualable.

Com aconseguir el paquet Ficció Total de Movistar

Per poder gaudir d'aquesta oferta de Ficció Total, és necessari contractar un paquet miMovistar en tres senzills passos. El primer pas és contractar les comunicacions, que inclouen internet i línies mòbils. Després, has d'afegir la televisió al teu paquet, i finalment, pots afegir un dispositiu des de 0 euros al mes.

En l'apartat de televisió, pots incloure el paquet Ficció Total i començar a gaudir de tot el contingut. Si ja ets client de miMovistar, el procés és encara més fàcil. Només hauràs d'afegir el paquet Ficció Total al teu pack actual, sense necessitat de fer grans canvis en el teu contracte.

Amb aquesta decisió, Movistar reforça la seva posició al mercat de la televisió i l'entreteniment. Ofereix una opció molt competitiva per a aquells que busquen varietat i qualitat a un preu més assequible.