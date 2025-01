Vodafone canvia d'estratègia per convèncer els clients de Movistar: quin regal

Vodafone ha llançat una nova estratègia per atreure els clients d'altres operadors, com Movistar. La companyia ha posat en marxa una promoció realment interessant que està causant molt de rebombori al mercat. Si ets client de Movistar o d'un altre operador i estàs pensant a canviar-te, aquesta podria ser l'oportunitat perfecta per canviar-te.

La promoció es diu 'Plan Amigo: Topes de gama'. Permet als nous usuaris que contractin una tarifa de fibra i mòbil de Vodafone obtenir un premi de 100 euros. Per poder beneficiar-se d'aquesta oferta, només cal introduir el codi TOPES durant el procés de compra.

A més, els usuaris també tindran l'oportunitat de participar en un sorteig per guanyar una PS5 Digital Slim. El que fa que l'oferta sigui encara més atractiva.

No obstant això, hi ha una condició per poder obtenir els 100 euros. Per cobrar aquests diners, hauràs de romandre amb Vodafone almenys dos mesos. Passat aquest temps, podràs sol·licitar el teu premi a través de la plataforma Aklamio, on se t'abonarà els diners

Si t'interessa, és important que sàpigues que tens de termini per aprofitar aquesta oferta fins al pròxim 20 de gener. És a dir, no pots deixar passar molt de temps si vols aprofitar l'oportunitat de guanyar aquesta recompensa.

Quant costarà canviar-te a Vodafone?

Un dels avantatges d'aquesta oferta és que pots contractar tarifes de fibra i mòbil des de tan sols 35 euros al mes. Això converteix la promoció en quelcom realment temptador.

I és que els 100 euros que rebràs per introduir el codi TOPES, pràcticament cobreixen el cost de tres cicles de facturació. És com si et sortís gairebé gratis durant aquests mesos.

Aquest tipus de promocions no són quelcom habitual al mercat. Per això Vodafone està intentant atreure nous clients d'una manera molt interessant. Si ets un dels que està pensant a canviar d'operador, sens dubte aquesta és una oportunitat que no pots deixar passar.

Per què triar Vodafone?

A part de l'atractiu premi i les condicions de la promoció, Vodafone continua sent un dels operadors més destacats a Espanya. Compta amb una cobertura de fibra i mòbil de qualitat.

Amb aquesta promoció, la companyia pretén no només captar nous clients. També millorar la competitivitat al mercat de les telecomunicacions. Si estaves dubtant entre canviar-te o no, ara sembla ser el moment ideal per fer el pas.