Pluja de crítiques a Movistar: els clients paguen per alguna cosa que no convenç ningú

Movistar ha rebut unes quantes crítiques per part dels seus usuaris en els últims dies. Es queixen d'una important incidència tècnica que ha afectat la qualitat del servei de televisió. Molts clients han reportat problemes a l'intentar veure els seus programes favorits, tant a través del descodificador com de l'aplicació.

Aquesta incidència ha generat un malestar generalitzat. I és que els usuaris asseguren que estan pagant per un servei que no estan rebent com haurien.

Què va passar exactament amb Movistar?

Segons els comentaris dels usuaris a la Comunitat Movistar, els problemes amb la qualitat de la televisió no són una cosa nova. Des de fa diverses setmanes, molts han assenyalat que la imatge de les pel·lícules i sèries que veuen a través del servei de Movistar és cada cop més borrosa. Aquesta pèrdua de qualitat ha estat especialment notable a les plataformes de streaming com Movistar Plus.

Els usuaris van assegurar que no es tractava d'un problema específic dels seus dispositius. Tant els usuaris amb descodificadors com aquells que utilitzen l'app o el seu smart TV han experimentat el mateix inconvenient. Això va descartar la idea que fos un problema relacionat amb marques d'equips o configuracions particulars.

Al principi, Movistar va respondre a les queixes suggerint als clients que desconnectessin el router i el televisor. A més de desvincular i tornar a vincular els seus dispositius associats al compte. Aquest procediment es va recomanar com una possible solució a la pèrdua de qualitat en el servei de televisió.

No obstant això, malgrat seguir aquests passos, molts usuaris van continuar experimentant els mateixos problemes. La companyia, en un primer moment, va assegurar que la incidència no era massiva. I va atribuir els problemes a situacions específiques dels usuaris.

No obstant això, a mesura que augmentaven les queixes, la companyia va haver de canviar la seva postura.

La confirmació de la incidència general

Finalment, Movistar va reconèixer que el problema va afectar una part significativa dels seus usuaris. Es va tractar d'una incidència tècnica generalitzada que va tenir caràcter temporal. Segons la companyia, la fallada ja va ser resolta.

Però els usuaris que continuïn experimentant problemes de qualitat en la imatge o en el senyal, haurien de posar-se en contacte amb atenció al client. Així podran rebre una anàlisi personalitzada de la seva situació.

Aquest tipus d'incidències no són noves en el món dels proveïdors de televisió. No obstant això, el que ha generat més frustració entre els usuaris és el temps que va trigar la companyia a identificar i solucionar el problema. Molts se senten desil·lusionats, ja que consideren que estan pagant per un servei premium que no compleix amb les seves expectatives.