No només l'energia solar: què és l'antimoni, el mineral que obre la guerra amb la Xina

L'antimoni, un mineral essencial però desconegut per a molts, és al centre d'una nova batalla entre els Estats Units i la Xina. Aquest element és vital en indústries com la tecnològica, la militar i les energies renovables. Ara, el seu control és part d'un conflicte geopolític que podria canviar les cadenes de subministrament globals.

Per què l'antimoni és important

L'antimoni és fonamental per fabricar semiconductors, bateries i municions. També s'utilitza en aliatges per fer materials més resistents. La seva importància és enorme en sectors com la indústria militar, on ajuda a produir components clau per a armes i sistemes electrònics.

Actualment, la Xina domina el 48% de la producció mundial d'aquest mineral, cosa que li dona un avantatge estratègic. Segons Xataka, “Amb la Xina limitant l'exportació d'antimoni, el mercat global enfronta una pressió sense precedents”.

La Xina contraataca

Al desembre de 2024, els Estats Units van llançar noves sancions contra empreses xineses, acusant-les de tenir vincles militars. Entre les sancionades hi havia gegants com Tencent i CATL. La Xina va reaccionar ràpid, reduint les exportacions de minerals crítics com el gal·li, el germani i l'antimoni.

Aquesta mesura va colpejar sectors essencials de la tecnologia als Estats Units, augmentant la preocupació per la dependència d'aquests recursos. El moviment va deixar clar que la Xina està disposada a utilitzar el seu control sobre els minerals com a arma geopolítica.

Per respondre, els Estats Units van decidir reobrir una mina d'antimoni a Idaho que estava tancada des de 1996. Aquesta mina va ser clau durant la Segona Guerra Mundial i ara podria cobrir el 35% de les necessitats anuals del país.

El projecte és liderat per Perpetua, una empresa recolzada pel multimilionari John Paulson. La mina promet generar una inversió local de més de mil milions de dòlars i crear 550 llocs de treball en una regió rural. A més, serà un pas cap a l'autosuficiència en minerals estratègics.

No obstant això, no tothom està d'acord. La tribu indígena Nez Perce i grups ecologistes han mostrat la seva preocupació. Temen que la mina afecti el medi ambient, especialment la població de salmons a la zona. El Servei Forestal va assegurar que ha estudiat l'impacte ambiental i prendrà mesures per minimitzar-lo, però el debat continua obert.

El futur de l'antimoni

La reobertura de la mina d'Idaho és només una part d'un problema més gran. La lluita pel control dels minerals estratègics revela la vulnerabilitat de les economies occidentals davant la dependència de la Xina.

Els Estats Units, Europa i el Japó intenten reduir aquesta dependència, però crear alternatives portarà temps i molts diners. Mentrestant, la Xina continua sent l'actor dominant en aquest mercat, cosa que li permet influir en indústries clau dels seus rivals.

L'antimoni ha passat de ser un mineral poc conegut a convertir-se en una peça clau en la guerra tecnològica global. La mina d'Idaho és un pas important per als Estats Units, però no serà suficient per resoldre la seva dependència de la Xina a curt termini.

El conflicte pels minerals estratègics no només afecta la tecnologia, sinó també l'economia i la seguretat nacional. La lluita per l'antimoni és un recordatori que, en el món modern, els recursos naturals continuen sent essencials per mantenir el poder global.