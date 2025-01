Santoral d'avui, dimecres 22 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró del gremi de sastres i modistes.

Qui va ser Sant Vicent màrtir, el Sant més important del dimecres, 22 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui a Sant Vicent màrtir que va néixer a Osca al segle III. Pertanyent a una família aristòcrata, els seus pares el van confiar a Sant Valeri, bisbe de Saragossa.

Sant Vicent va ser nomenat diaca als 22 anys i temps després es convertiria en clergue. Era una època de temps foscos per als cristians que vivien sota el decadent imperi de Dioclecià.

Aleshores Sant Vicent predicava en lloc del bisbe Valeri, ja que aquest no podia parlar. Per aquest fet el sant va ser denunciat, detingut i empresonat amb Sant Valeri per ordre del governador Publi Dacià. Finalment el bisbe va ser condemnat a l'exili, mentre que Sant Vicent ho va ser a patir el martiri.

Lligat a una roda de molí, Sant Vicent va ser després llançat al mar. Una llegenda explica que minuts abans de morir va aconseguir convertir al cristianisme el botxí que s'encarregava de donar-li mort.

El seu cos va aparèixer sense vida a les platges de Cullera, València. Una cristiana el va trobar i, després d'enterrar-lo, els fidels van començar a venerar-lo.

Vicent és un nom masculí d'origen llatí, que significa 'vencedor de la guerra o qualsevol dificultat'. Aquest dia a Espanya uns 108.881 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Vicent màrtir.

Beat Ladislao Batthyány-Strattmann

El beat Ladislao Batthyány-Strattmann va ser un pare de família austríac que va viure al segle XIX. Va donar testimoni de l'Evangeli amb la santedat de la seva vida i de les seves obres, tant en l'ambient familiar com en la societat civil. De professió metge, es va lliurar amb caritat a cuidar malalts, per als quals va fundar un hospital, on només acollia pobres i necessitats.

Beata Laura Vicuña

La beata Laura Vicuña va ser una nena que va néixer a la ciutat de Santiago de Xile a finals del segle XIX. Va ser alumna de l'Institut de Filles de María Auxiliadora i, per obtenir la conversió de la seva mare, a l'edat de tretze anys va oferir la seva vida a Déu.

Altres Sants: el Santoral complet del dimecres 22 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: