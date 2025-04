Vodafone per fi trenca el seu silenci i ho confirma: els clients ho saben i embogeixen

Els clients de Vodafone han descobert quelcom sorprenent que fins ara romania en secret. I és la possibilitat d'estalviar una important quantitat de diners a l'any amb alguns dels seus paquets combinats.

Aquesta notícia ha generat un gran enrenou entre els usuaris. Ara tenen accés a tarifes que, si es contracten de manera individual, resultarien molt més cares.

Una de les opcions més destacades és el paquet combinat de dues línies mòbils amb dades il·limitades. Cada línia ofereix 150 GB de dades a màxima velocitat per només 30 euros al mes. Aquesta oferta és molt atractiva si es compara amb el preu individual, que ascendiria a 20 euros per línia.

Això fa que el cost total d'ambdues línies per separat arribi a 40 euros al mes. En contractar el paquet combinat per 30 euros, els clients es beneficien d'un estalvi anual de 120 euros, una xifra gens menyspreable.

Altres opcions per estalviar amb Vodafone

A més d'aquest estalvi en les línies mòbils, Vodafone ofereix altres opcions igualment interessants. Sobretot per a aquells que busquen un paquet complet que cobreixi tant les línies mòbils com altres serveis com la fibra i la televisió.

Un exemple clar és el paquet que inclou un router 5G WiFi 6 amb 150 GB a velocitat 5G. A més de les dues línies mòbils amb dades il·limitades. En aquest cas, el preu mensual és de 50 euros, la qual cosa implica un estalvi de 240 euros a l'any en comparació amb la contractació d'aquests serveis per separat.

Aquest tipus de paquets combinats de Vodafone estan dissenyats per oferir als clients una gran relació qualitat-preu. La qual cosa es tradueix en un estalvi significatiu si es comparen amb altres ofertes del mercat.

Estalvi amb televisió i fibra

Per a aquells que busquen un paquet encara més complet, Vodafone ofereix una opció que inclou dues línies il·limitades amb 150 GB a velocitat 5G. A la qual cosa se li suma fibra 600 Mb i Vodafone TV, tot per 47 euros al mes. Si es contractés cada servei per separat, el cost mensual seria molt més gran, per la qual cosa l'estalvi anual en aquest cas seria de 180 euros.

Els usuaris que busquin millorar la seva experiència d'entreteniment a casa sense renunciar a un servei d'internet ràpid i fiable poden aprofitar aquestes ofertes. No només obtindran un estalvi significatiu, sinó també la comoditat de tenir tots els seus serveis en un sol paquet.