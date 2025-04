Preu de la llum avui, dimecres 9 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 9 d'abril de 2025, és de 31,98 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una baixada de 15,69 euros. Recordem que, en la jornada d'aquest 8 d'abril, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 47,67 euros per MWh.

Una boníssima notícia per als consumidors, que confirmen clarament les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia, el preu del MWh ni tan sols superarà els 100 euros. Però és que, en la franja més barata, tornarem a tenir algunes tarifes negatives.

Preu de la llum avui, dimecres 9 d'abril de 2025, hora a hora

Contràriament al que es podria pensar, això no vol dir que ens tornin diners en les nostres factures. Però sí que és un clar indicador que les tarifes de llum són realment barates. Com sempre, el moment més assequible de tot el dimecres el trobarem a la tarda.

Així, de 13:00 a 14:00 el preu del MWh serà de -0,02 euros, encara que de 14:00 a 15:00 baixarà a -0,2 euros per MWh. Entre les 15:00 i les 16:00 tindrem el preu més barat del dia: -0,5 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 el preu del MWh tornarà a situar-se en els -0,02 euros.

I quan serà més cara la llum el dimecres?

Durant les matinades, la llum no resultarà especialment econòmica, i el mateix passarà en les primeres hores del dia. De 07:00 a 08:00, per exemple, el preu del MWh se situarà en els 86,96 euros. Entre les 08:00 i les 09:00 trobem el preu més alt del dia: 98,21 euros per MWh.

A la tarda, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 70 euros. En la següent franja, de 21:00 a 22:00 pujarà fins i tot més, fins als 89 euros per MWh. Per últim, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh serà de 53,96 euros per MWh.