Els clients d'Orange fan saltar les alarmes: se'n cansen i diuen prou

En els últims dies, alguns clients d'Orange han expressat el seu descontentament per la manca de certs canals i serveis a la plataforma de televisió. La situació ha provocat una sèrie de peticions i queixes que demostren que els usuaris desitgen més opcions en les seves tarifes.

Una de les peticions més destacades va sorgir després d'un comentari de Meinrad Spenger, CEO de MasOrange. Es va referir a l'expansió de les ofertes de televisió de les marques del grup, com Màsmòvil, Yoigo i Pepephone. Durant un anunci sobre les novetats en aquests serveis, una usuària va aprofitar l'oportunitat per dirigir-se a Orange amb una suggerència que ràpidament va despertar atenció.

Orange ha de prendre nota

Va demanar, de manera clara i directa, que la companyia inclogués SkyShowtime en els seus paquets sense cobrar un cost addicional. O fins i tot que es fes accessible en totes les tarifes sense restriccions. "A veure si obriu també SkyShowtime per a tots els abonats d'Orange sense haver de pagar un extra o directament no poder contractar-lo en moltes de les tarifes", va comentar molesta.

A més, l'abonada d'Orange també va expressar el desig que la companyia inclogués les televisions autonòmiques de cada comunitat en la seva plataforma. Es tracta d'una demanda que no és nova. En certa mesura reflecteix les necessitats de molts usuaris que busquen personalitzar la seva experiència televisiva en funció dels seus interessos locals.

En resposta, Orange ha mostrat la seva disposició a escoltar els seus usuaris. Des de la companyia, van indicar que "prenem nota de la teva suggerència perquè es tingui en compte en futures actualitzacions dels nostres continguts d'Orange TV".

Aquest tipus de respostes solen ser habituals quan es tracta de suggerències. Encara que no s'implementin immediatament, busquen tranquil·litzar els clients i mostrar-los que les seves peticions no cauen en sac foradat.

Peticions que no són exclusives d'Orange

El cert és que aquesta situació no és exclusiva d'Orange. Les peticions dels usuaris de televisió en plataformes com Orange TV o en altres companyies de telecomunicacions solen centrar-se en la inclusió de nous canals gratuïts. Els clients d'altres operadores, com Movistar o Vodafone, també han alçat la veu a la recerca de millores en les seves ofertes de televisió.

Les plataformes de televisió estan en constant competència per oferir el contingut més atractiu i variat. I els usuaris, en ser el centre d'aquest mercat, no dubten a exigir el que consideren just.

D'altra banda, la competència en el sector de la televisió i les telecomunicacions ha crescut en els últims anys. El que obliga a Orange a adaptar-se ràpidament a les demandes del públic. La incorporació de nous canals com SkyShowtime podria suposar un avantatge competitiu per a la companyia.