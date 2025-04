Gir inesperat a Vodafone: milers d'espanyols no poden creure aquesta barbaritat

Vodafone ha sorprès els seus usuaris durant aquest mes d'abril amb una sèrie de canvis en la seva plataforma de televisió, Vodafone TV. Estan deixant a milers d'espanyols intentant assimilar totes les novetats. Com és habitual, l'operador sempre busca oferir alguna cosa nova i diferent als seus clients, i aquest mes no ha estat l'excepció.

Una de les principals novetats és que ha apostat novament pels canals convidats. És una iniciativa que la companyia posa en marxa cada mes. Els canals convidats són cadenes que no formen part del paquet bàsic de Vodafone TV, però que els usuaris poden gaudir de manera temporal de forma gratuïta.

Solen ser cadenes molt populars, però amb un cost extra si es volguessin contractar de forma permanent. No obstant això, durant un mes, els usuaris poden accedir-hi sense haver de pagar més.

Les novetats que ofereix Vodafone

Aquest mes d'abril, en el dial 22, el Canal Historia substitueix AXN, i en el dial 23, National Geographic Wild reemplaça Star Channel. Això significa que els usuaris de Vodafone TV tindran accés a una nova oferta de contingut durant tot el mes. Tindran un contingut de qualitat al voltant de la història, la natura i els viatges.

Suposa una excel·lent oportunitat per descobrir contingut nou i enriquidor. Una cosa que sens dubte enriquirà l'experiència televisiva dels usuaris.

Però les sorpreses no acaben aquí. Vodafone també es prepara per a la Setmana Santa amb un canal pop-up exclusiu, el qual estarà actiu fins al 22 d'abril. Aquest canal, anomenat ¡Benditas vacaciones!, oferirà una àmplia selecció de contingut de les diferents marques d'AMC Networks.

Entre les opcions disponibles s'inclouen més de 100 hores de cinema, documentals, receptes, i destinacions ideals per gaudir durant aquestes dates. Si t'agraden els viatges, les bones pel·lícules o aprendre noves receptes, aquest canal és perfecte per a tu.

Vodafone ho ofereix de manera gratuïta

El més atractiu d'aquest canal és que no tindrà cost addicional per als usuaris de Vodafone TV. Això significa que qualsevol client que tingui accés a la plataforma podrà gaudir de tot aquest contingut sense pagar un extra. La qual cosa és un gran avantatge en comparació amb altres serveis de televisió que solen cobrar per contingut exclusiu.

Aquestes novetats són una mostra més de com Vodafone continua innovant en el sector de la televisió. I és que ofereix noves opcions i millores per als seus usuaris. La companyia sempre està buscant maneres de sorprendre la seva audiència, i el mes d'abril no és una excepció.