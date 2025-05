Gerro d'aigua freda a Vodafone: comet un error greu que el deixa contra les cordes

Vodafone acaba de rebre un dur revés judicial que deixa en evidència una greu falta en la seva manera de gestionar les relacions amb els seus clients. La coneguda operadora de telefonia ha estat condemnada a pagar una indemnització de 10.000 euros a un usuari.

I tot això per haver inclòs les seves dades personals en els fitxers de morosos Asnef i Experian. A més, prèviament no se li havia comunicat cap deute ni tampoc reclamat import algun.

Aquest cas, que ha posat contra les cordes a Vodafone, ha estat resolt per l'Audiència Provincial de Pontevedra. En una sentència datada el 7 de febrer, el tribunal ha confirmat que la companyia va cometre una vulneració del dret a l'honor de l'afectat. Això va ser motivat en introduir-lo de manera indeguda en llistes de morositat.

Vodafone ha de prendre nota per evitar més errors

La història es remunta a una sentència prèvia del Jutjat de Primera Instància número 2 de Vigo, que ja havia fallat a favor de l'usuari. El jutge va determinar que Vodafone Servicios SLU havia inclòs el client dues vegades a la base de dades d'Experian i una vegada a la d'Asnef-Equifax.

En totes aquestes ocasions, no existia constància que l'afectat hagués estat informat d'un suposat deute. Ni molt menys que se li hagués reclamat formalment el pagament de la mateixa, recull La Voz de Galicia.

La falta de diligència per part de Vodafone va ser clau en la condemna. Segons s'indica en la sentència, l'empresa no va actuar amb la cura que exigeix la llei en tractar dades personals de caràcter sensible. La presència del nom del client en aquests registres, que són consultats per bancs i altres entitats financeres, li va poder generar importants perjudicis.

El tribunal també ha ordenat que dugui a terme les gestions necessàries per eliminar rastres d'aquesta inclusió indeguda en cas que les dades tornin a aparèixer en el futur. Aquesta mesura busca protegir el client davant possibles reincidències. I és que els efectes de figurar en fitxers de morositat poden ser molt duradors i perjudicials.

Indemnització de 10.000 euros

Aquesta sentència judicial representa una important sanció per a Vodafone, tant econòmica com reputacional. No només haurà de pagar els 10.000 euros per danys morals. A més queda al descobert una preocupant deficiència en els seus protocols d'atenció al client i gestió de dades.

Casos com aquest subratllen la necessitat que les grans companyies millorin els seus procediments interns i respectin els drets dels consumidors. La sentència marca un precedent clar i pot obrir la porta a noves reclamacions d'altres clients.