Confirmat per Vodafone: encara ets a temps, fes-ho avui mateix

Si tens Vodafone TV o estàs pensant a contractar-la, tenim bones notícies per a tu. Com cada mes, Vodafone torna a sorprendre els seus usuaris amb una promoció molt interessant. Es tracta dels canals convidats que pots veure gratis durant un temps limitat.

I sí, encara ets a temps de gaudir-ne aquest mes de maig. L'operador sol oferir als seus clients dos canals de televisió gratuïts que normalment formen part de paquets de pagament. Aquests canals apareixen de forma temporal als dials 22 i 23 de Vodafone TV, perquè puguis provar-los sense pagar res extra.

Aquesta iniciativa permet als usuaris conèixer nous continguts i decidir si volen afegir aquests canals més endavant al seu paquet habitual. Cada mes els canals convidats canvien. Al maig, Vodafone ha confirmat dues novetats molt interessants per als amants de l'esport i els documentals de crims reals.

Eurosport 2 i AMC Crime: els canals destacats de Vodafone

Fins al 31 de maig, Vodafone TV t'ofereix la possibilitat de veure Eurosport 2 i AMC Crime de forma completament gratuïta. Això sí, aquests canals en general solen tenir un cost addicional. Això vol dir que podràs gaudir d'aquests continguts especials encara que no els tinguis inclosos en la teva tarifa bàsica.

Al dial 22 trobaràs aquest mes Eurosport 2, que substitueix el canal Història. Aquest canal esportiu és perfecte si t'apassionen les competicions menys habituals o vols seguir esdeveniments que no sempre apareixen a la televisió convencional. Eurosport 2 emet motociclisme, ral·li, Giro d'Itàlia, Tour de França, esquí, snooker, squash i fins i tot lligues menors de futbol i bàsquet.

Al dial 23 podràs veure AMC Crime, que ocupa el lloc de National Geographic Wild. Aquest canal està centrat en els crims reals. Ho fa amb programes, documentals, sèries i especials que analitzen casos policials, investigacions criminals i perfils de delinqüents.

Com pots veure aquests canals?

Si ja ets client de Vodafone televisió, només has d'anar als dials 22 i 23 des del teu descodificador i començar a gaudir-ne sense cost addicional. Si encara no ets client, ara és un bon moment per contractar Vodafone TV i aprofitar aquesta promoció.

A més, Vodafone ofereix una gran varietat d'opcions per personalitzar la teva experiència de televisió. És el cas de paquets que inclouen cinema, sèries, documentals, esport i molt més.

Recorda que aquesta promoció és temporal i només estarà disponible fins al 31 de maig. Aprofita aquesta oportunitat per descobrir nous continguts sense pagar de més. Vodafone t'ho posa fàcil per gaudir de la millor televisió amb canals exclusius i programació de qualitat.