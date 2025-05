Surt a la llum el gran secret de Movistar i Orange: els clients han quedat muts

Movistar i Orange són dos dels principals operadors de telefonia a Espanya. Cada dia milions d'usuaris confien en els seus serveis per estar connectats. Tanmateix, hi ha una funció molt útil que molts encara no coneixen, i que podria treure'ns de més d'un apuro quan menys ho esperem.

Es tracta de la possibilitat de fer trucades per WiFi, fins i tot quan no hi ha cobertura mòbil. És possible seguir parlant per telèfon encara que no tinguem senyal, sempre que comptem amb una xarxa WiFi a prop.

Aquest servei es basa en una tecnologia anomenada VoWiFi. És un sistema que permet realitzar i rebre trucades telefòniques usant una connexió WiFi en lloc de la xarxa mòbil habitual. El curiós és que, encara que està disponible des de fa temps, molts usuaris de Movistar i Orange no ho tenen activat simplement per desconeixement.

L'ajuda que presten Movistar i Orange

VoWiFi és una tecnologia que els operadors utilitzen per millorar la qualitat de les trucades quan no hi ha bona cobertura mòbil. Per exemple, si estem en un garatge, en un soterrani o en una zona rural on amb prou feines arriba el senyal. Però sí que tenim accés a WiFi, aquesta opció ens permet fer trucades sense problemes.

No només és útil en situacions extremes. També si la nostra línia pateix talls intermitents, una cosa que pot passar si tenim contractades dues tarifes diferents o si vivim en una zona amb mala cobertura. Aquesta tecnologia ofereix una alternativa estable mentre tinguem WiFi disponible.

De fet, en els últims temps s'ha convertit en una solució molt efectiva per millorar l'experiència d'usuari.

Activar aquesta funció al teu mòbil és més senzill del que sembla. Només necessites que el teu smartphone sigui compatible amb VoWiFi. I que tinguis actualitzada l'última versió del sistema operatiu.

Un cop fet això, has d'entrar al menú de configuració del teu telèfon. Allà, busca la secció relacionada amb les trucades o connexions. En aquest apartat, hauries de trobar una opció que mencioni les trucades per WiFi o alguna cosa similar.

Això sí, si fa temps que no actualitzes el teu dispositiu, el més recomanable és instal·lar les últimes actualitzacions abans d'intentar activar el servei. Així t'assegures que tot funcioni correctament.

Disponible a Movistar, Orange i més

A més de Movistar i Orange, altres operadors a Espanya també ofereixen aquesta funcionalitat, de manera que no és exclusiva. Malgrat tractar-se de dues de les companyies més grans del país, sorprèn que tants clients encara no estiguin aprofitant aquest recurs.

Si alguna vegada t'has quedat sense cobertura però tenies WiFi a prop, ara saps que no tens per què quedar-te incomunicat. Només necessites activar aquesta opció al teu mòbil i podràs seguir trucant amb total normalitat.