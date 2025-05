L'última novetat de Vodafone aixeca ampolles a Orange: cop gegant

Vodafone ha fet un pas endavant amb una promoció que ha fet saltar les alarmes a Orange. La companyia britànica ha llançat una campanya que pot suposar un canvi important en l'elecció dels usuaris a l'hora de contractar un servei de mòbil. I és que ara, simplement amb registrar-te a l'app Mi Vodafone, pots aconseguir una factura o recàrrega gratis.

Una jugada que ha sorprès a tothom, especialment a la seva competència. La promoció està dirigida tant a clients de contracte com als de prepagament. I la mecànica és tan senzilla que crida l'atenció.

N'hi ha prou amb descarregar-se l'app Mi Vodafone, registrar-se per primera vegada amb les dades del titular i acceptar els termes i condicions legals. En fer-ho, l'usuari entra automàticament en un sorteig que pot tenir un resultat molt beneficiós.

Els premis que concedeix Vodafone

Si ets client de contracte, pots aconseguir que la teva pròxima factura surti totalment gratis, amb un límit de fins a 100 euros. Això sí, queden al marge els serveis extra com subscripcions o càrrecs addicionals.

Per contra, si fas servir Vodafone amb una tarifa de prepagament, el premi és una recàrrega gratuïta equivalent a l'import de la teva tarifa. I si no tens una tarifa contractada, rebries una recàrrega de 10 euros, també amb impostos inclosos.

Aquesta oferta suposa un gran incentiu per als usuaris de Vodafone, però també per a aquells que estan valorant canviar de companyia. I és que en un mercat tan competitiu com el de la telefonia mòbil, qualsevol avantatge pot ser clau.

Mentre Orange intenta mantenir-se ferm amb les seves tarifes i ofertes, aquesta nova promoció de Vodafone ha generat malestar dins de la seva competència. Molts clients valoren el fet de poder obtenir alguna cosa gratis sense haver de fer una gran inversió. A més, el simple gest de registrar-se en una aplicació, ara pot traduir-se en un benefici econòmic real.

L'importància de cuidar el client mòbil

Aquest tipus de campanyes reforcen la imatge de Vodafone com una companyia que aposta per premiar la fidelitat dels seus clients. Però també per atreure nous usuaris amb propostes senzilles, però efectives. En un moment en què els consumidors comparen cada detall abans de triar un operador mòbil, accions com aquesta poden marcar la diferència.

Per la seva banda, no seria estrany que Orange reaccioni aviat amb alguna contraoferta per evitar la possible pèrdua d'usuaris. Especialment en els segments de contracte i prepagament més sensibles a aquest tipus d'incentius.