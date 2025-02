Gir de 180 graus: la moneda d'1 cèntim de Lincoln per la qual paguen més de $600K

En el món de la numismàtica, algunes monedes poden valer molt més del que sembla. A vegades, una petita peça de metall pot canviar la vida de qui la troba. Això és precisament el que passa amb una moneda d'1 cèntim de Lincoln.

No totes les monedes són iguals, i algunes amaguen un valor sorprenent. El que sembla un simple cèntim pot valer centenars de milers de dòlars. Però, per què una moneda tan comuna arriba a un preu tan alt?

La història del cèntim amb la cara de Lincoln més valuós

El Lincoln Wheat Penny és una de les monedes més emblemàtiques dels Estats Units i es va introduir el 1909 per commemorar el centenari del naixement d'Abraham Lincoln. Va ser la primera moneda nord-americana a presentar el rostre d'una persona real.

Aquest disseny, creat per Victor David Brenner, mostra el retrat de Lincoln juntament amb les paraules “En Déu confiem” (“IN GOD WE TRUST”), “Llibertat” (“LIBERTY”) i l'any d'encunyació. Al revers, apareixen dues espigues de blat, símbol de prosperitat i creixement, juntament amb la frase “Un cèntim” (“ONE CENT”) i “Estats Units d'Amèrica” (“UNITED STATES OF AMERICA”).

Aquesta moneda va romandre en circulació fins al 1958, quan el disseny va canviar per incloure la imatge del Lincoln Memorial en lloc de les espigues de blat. Malgrat la seva antiguitat, molts d'aquests cèntims encara es troben en circulació. No obstant això, algunes edicions rares s'han convertit en veritables joies per als col·leccionistes.

La majoria dels Lincoln Wheat Pennies només valen uns pocs cèntims. Però hi ha una edició especial que pot assolir preus astronòmics. Es tracta del 1943 Copper Lincoln Wheat Penny, el valor del qual pot arribar als $630,000.

El 1943, a causa de l'escassetat de coure durant la Segona Guerra Mundial, la Casa de la Moneda dels Estats Units, va començar a fabricar cèntims d'acer recobert de zinc. No obstant això, es creu que menys de 20 monedes es van encunyar accidentalment en coure. Aquesta raresa es deu al fet que algunes planxes de coure van quedar a les màquines d'encunyació d'anys anteriors.

Aquestes monedes són extremadament valuoses a causa de la seva raresa i al seu error de fabricació. A més, la demanda de col·leccionistes les converteix en objectes de desig. En una subhasta, una d'aquestes monedes va assolir els $630,000, convertint-se en una de les monedes més cares mai venudes.

Com sé si tinc una d'aquestes monedes?

Si creus que tens un 1943 Copper Lincoln Wheat Penny, hi ha diverses formes d'identificar-lo, la primera prova és utilitzar un imant. Una moneda d'acer s'enganxarà a l'imant, mentre que una de coure no. També és útil observar el color: el cèntim de coure tindrà un to marró vermellós, mentre que el d'acer serà gris platejat.

Un altre mètode és pesar la moneda, la versió de coure pesa 3,11 grams, mentre que la d'acer pesa 2,7 grams, fer servir una balança pot ajudar a verificar-ho. Finalment, examina la data amb cura. El “3” en 1943 ha d'estar clarament format i no alterat.

Si sospites que tens una d'aquestes monedes, el millor és portar-la a un expert perquè l'autentiqui. Serveis professionals com PCGS o NGC poden verificar la seva autenticitat i valorar el seu estat de conservació.