Els clients de Movistar exploten després del que ha succeït: han de donar explicacions ja

Movistar s'ha vist en l'obligació de donar explicacions als seus clients. Sobretot després que alguns d'ells rebessin trucades sospitoses de suposats empleats de l'operador. La trama darrere d'aquestes trucades ha deixat a molts usuaris preocupats, ja que es tracta d'una nova modalitat d'estafa coneguda com a vishing.

Tot comença amb una trucada d'un suposat treballador de la companyia. Notifica als usuaris que necessiten realitzar un canvi de router, com a part d'una campanya per actualitzar el servei a WiFi 6. No obstant això, aquesta trucada no té cap relació amb l'operador, ja que no prové de Movistar en absolut.

Per donar més credibilitat a l'assumpte, el timador pot informar de l'adreça de l'usuari, encara que incompleta. La trampa continua amb la sol·licitud d'un codi que suposadament arribarà per SMS.

Movistar adverteix del perill

A continuació, els delinqüents envien un missatge de text al número de telèfon que l'usuari ha facilitat. Si la víctima proporciona el codi rebut, els estafadors poden canviar d'operador a la persona sense el seu consentiment.

Des de Movistar, la companyia ha confirmat que aquestes trucades no tenen cap relació amb ells. Pel que sembla, els estafadors estan aprofitant l'actual campanya de renovació de routers per enganyar els clients. L'utilitzen com a excusa per dur a terme els seus fraus.

Davant d'aquesta situació, Movistar ha demanat als seus usuaris que estiguin molt atents a les trucades que rebin. A més, els ha proporcionat alguns consells per evitar caure en la trampa. Si reps una trucada d'aquest tipus, el millor és penjar immediatament i afegir el número de telèfon a la llista negra.

A més, si ja has facilitat el codi rebut per SMS, Movistar recomana canviar la contrasenya del teu compte i no signar cap contracte que t'hagi arribat. Per descomptat, no dubtis a notificar a la companyia immediatament perquè puguin prendre les mesures necessàries.

Els clients no poden confiar-se

És important que els usuaris estiguin alerta, ja que el vishing s'ha convertit en una tècnica de frau cada cop més comuna. Si bé Movistar està prenent mesures per prevenir aquest tipus d'estafes, la millor forma de protegir-se és estar informat i seguir les seves recomanacions.

Per tant, si reps una trucada que et demana informació personal o codis enviats per SMS, no dubtis a desconfiar. La seguretat en línia és responsabilitat de tots, i, en aquest cas, Movistar està treballant per protegir els seus clients d'aquests enganys. No et deixis portar per aquestes estafes i sempre verifica qualsevol canvi amb l'operador directament a través dels seus canals oficials.