Santoral d'avui, diumenge 23 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial el patró dels drets dels pobles indígenes i dels bisbes llatinoamericans.

Qui va ser Sant Toribio de Mogrovejo, la festivitat més important del diumenge, 23 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest diumenge a Sant Toribio de Mogrovejo que va néixer a Mayorga, Valladolid el 1538. Va estudiar Dret civil i eclesiàstic a la Universitat de Salamanca. El seu oncle Juan de Mogrovejo, professor de la universitat, va tenir gran influència sobre ell.

Quan el seu mentor va morir, Toribio va prendre la decisió de seguir els seus passos i va ser també professor del mateix centre universitari. Molt virtuós i erudit, es va convertir en gran Inquisidor d'Espanya. El rei Felip II, en tenir coneixement de les seves qualitats, el va proposar davant el papa Gregori XIII com a arquebisbe de Lima.

Encara que no era sacerdot, el papa el va acceptar per ocupar aquest càrrec. Li va atorgar, a més, una dispensa papal per rebre l'ordenació i la posterior consagració episcopal.

Sant Toribio es va traslladar a la capital de l'actual Perú. Allà va aprendre quítxua per comunicar-se amb els indis i va manar imprimir catecismes en la seva llengua i va animar els sacerdots a no descuidar les seves comunitats. Va imposar la predicació en l'idioma natiu i va admetre en el sacerdoci a indis i mestissos.

Amb el seu exemple va aconseguir revertir la decadència de la fe i va convertir al cristianisme moltes comunitats indígenes.

Toribio és un nom masculí d'origen grec que significa 'el que fa els arcs'. A Espanya, uns 963 homes podrien celebrar aquest dia el seu sant gràcies a Sant Toribio de Mogrovejo.

San Josep Oriol

San Josep Oriol va ser un religiós nascut a Barcelona a mitjans del segle XVII. Amb la seva mortificació corporal, el seu cultiu de la pobresa i la seva contínua oració va mantenir una constant unió amb Déu, que el va enriquir amb dons celestials.

Beata Anunciata Cocchetti

La beata Anunciata Cocchetti va ser una religiosa italiana que va viure al segle XIX. Va dirigir l'Institut de Germanes de Santa Dorotea, recentment fundat, amb gran fortalesa i humilitat. Va contribuir al desenvolupament de la vida parroquial als pobles veïns.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 23 de març

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: