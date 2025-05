Comunicat urgent de Movistar, Orange i Vodafone: compte, hi ha molt en joc

Movistar, Orange i Vodafone han decidit plantar cara al Govern per una taxa que consideren injusta. Les tres grans companyies de telecomunicacions han recorregut el pagament que realitzen per l'ús i reserva de l'espectre radioelèctric.

Aquest recurs conjunt arriba després que, només en l'últim any, hagin hagut de desemborsar entre totes més de 430 milions per aquest concepte. L'espectre radioelèctric és un recurs essencial per oferir serveis de telefonia mòbil i internet. Les empreses necessiten llicències per utilitzar determinades freqüències i així poder connectar a milions de persones a tot el país.

Tanmateix, el cost d'aquestes llicències s'ha convertit en una càrrega cada vegada més difícil de suportar, segons expliquen des del sector.

Una taxa que no encaixa amb la realitat del mercat

Movistar, Orange i Vodafone han formalitzat les seves reclamacions davant del que consideren una despesa desproporcionada. Les operadores sostenen que la fórmula utilitzada per calcular la taxa no reflecteix la situació actual del mercat. I és que els ingressos han caigut de manera notable des de fa més d'una dècada.

Des de 2008, les companyies venen alertant de la caiguda constant en els beneficis. Tot i així, el Govern continua recaptant més de 500 milions d'euros a l'any per aquesta taxa. D'aquesta quantitat, aproximadament el 80% prové directament d'aquestes tres grans empreses.

En aquesta ofensiva legal, cada companyia ha pres el seu propi camí. Telefónica (Movistar) i Vodafone han portat el seu recurs al Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC). És un organisme depenent del Ministeri d'Hisenda.

Per la seva banda, MasOrange, que sorgeix de la fusió d'Orange i MásMóvil, té previst presentar un recurs de reposició davant del Ministeri per a la Transformació Digital.

Suport del sector i petició de revisió

La patronal DigitalES, que agrupa i defensa els interessos de les grans tecnològiques, ha expressat el seu suport a la mesura presa per Movistar, Orange i Vodafone. Consideren que la fórmula per calcular aquesta taxa necessita una revisió urgent. I és que el sector ha canviat de manera radical des que es van establir les normes actuals.

Segons aquest organisme, el món de les telecomunicacions és un àmbit que requereix enormes inversions. A més, juga un paper clau en els objectius de digitalització que s'han marcat a nivell europeu. Per això, demanen ajustar els criteris de càlcul perquè siguin més justos i acordes amb la realitat del sector.

Aquest pas legal per part de Movistar, Orange i Vodafone podria marcar un abans i un després en el mercat. Les tres companyies han deixat clar que no estan disposades a seguir suportant una càrrega fiscal que consideren excessiva. Tot indica que la disputa no es resoldrà aviat, però ja és evident que les grans operadores han decidit tensar la corda.