Última hora sobre el sorteig de l'Euromillones: cauen 5 grans premis a Espanya

El sorteig de l'Euromillones acostuma a provocar emocions fortes, i el d'ahir no ha estat l'excepció. Com cada dimarts i divendres, els participants van somiar amb canviar les seves vides amb una butlleta. I encara que no hi va haver cap gran encertant de primera categoria, diversos premis importants han caigut a Espanya.

I és que sembla que la sort ha somrigut de ple al nostre país. En el sorteig celebrat ahir, 14 de gener, es van repartir fins a cinc premis i un d'ells ha estat milionari. Quines ciutats han estat les grans agraciades?

Euromillones reparteix diversos premis en diferents localitats d'Espanya

Aquest dimarts, el sorteig de l'Euromillones va deixar cinc grans premis en el territori espanyol. Els dos més grans van correspondre a la segona categoria, amb bitllets premiats a Marchena (Sevilla) i Villena (Alacant). Cadascun d'aquests afortunats jugadors s'ha emportat 95.600 euros.

A més, en la tercera categoria hi va haver altres dos agraciats que van segellar els seus bitllets a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i a Linares (Jaén), emportant-se 26.800 euros cadascun. Un cop de sort que segur no oblidaran.

I, per si no n'hi hagués prou, el sorteig addicional de ‘El Millón’, que garanteix un premi d'un milió d'euros, va caure a Águilas (Múrcia). Aquest premi posa la cirera al pastís d'una nit plena d'emoció. Així que, si vas jugar en alguna d'aquestes localitats, no oblidis revisar la teva butlleta.

El pot de l'Euromillones per al pròxim sorteig continua creixent

Com que no hi ha hagut encertants de primera categoria, el pot de l'Euromillones continua creixent, això significa que la pròxima rifa promet ser encara més emocionant. La dinàmica per participar és senzilla: cal encertar els cinc números principals i les dues estrelles addicionals. Aquesta setmana, la combinació guanyadora va ser 18, 20, 29, 41 i 48, amb les estrelles 05 i 09.

No podem oblidar el sorteig de ‘El Millón’, exclusiu per a Espanya. On cada setmana un bitllet és premiat amb un milió d'euros gràcies a una combinació única de lletres i números. Aquesta vegada, la combinació guanyadora va ser KRW86017.

Si encara no has provat sort, recorda que l'Euromillones se celebra cada dimarts i divendres. Amb recompenses que canvien vides i oportunitats addicionals com ‘El Millón’, mai se sap on pot estar la pròxima pluja de sort.