Euromillones deixa un nou milionari a Espanya i el pot ascendeix a 39 milions

Euromillones torna a ser notícia després del primer sorteig de l'any celebrat aquest divendres, 3 de gener. Aquesta vegada, la sort ha somrigut a un jugador a Espanya, qui s'ha convertit en el nou milionari del país. El sorteig no només ha deixat premis importants, sinó que també ha fet créixer el pot.

El popular joc d'atzar, que congrega participants de tota Europa, continua captant atenció pels seus generosos premis. A més, ha generat grans expectatives per al pròxim sorteig de dimarts. Amb un pot que ascendeix a 39 milions d'euros, les apostes prometen ser emocionants.

Euromillones deixa un nou milionari a Oviedo

L'afortunat guanyador d'aquesta setmana va validar el seu bitllet al despatx receptor número 57.065 d'Oviedo. Gràcies al codi únic ‘El Millón’, aquest jugador s'emporta un premi d'un milió d'euros. Aquest codi alfanumèric és assignat automàticament amb cada aposta realitzada a Euromillones.

En aquesta ocasió, el codi premiat va ser KKP20877. Encara que no correspon als números de la combinació principal, el seu impacte és significatiu. ‘El Millón’ s'ha convertit en un atractiu addicional per als jugadors espanyols perquè en cada sorteig de l'Euromillones es reparteix un milió d'euros.

La combinació guanyadora de l'últim sorteig de l'Euromillones i altres premis

La combinació principal del sorteig va estar composta pels números 03, 19, 29, 35 i 37, i les estrelles 01 i 09. No obstant això, cap jugador va encertar els cinc números juntament amb les dues estrelles, deixant el pot sense guanyador. Això ha permès que el premi més gran continuï acumulant-se per al pròxim sorteig.

En la segona categoria, hi va haver dos afortunats encertants a Europa. Cadascun rebrà 316.853,45 euros. Encara que aquest premi no va arribar a la categoria més alta, continua sent una suma considerable per als guanyadors.

D'altra banda, sis jugadors van encertar cinc números, cosa que els va assegurar un premi de 24.684,62 euros. Entre ells, dos bitllets van ser validats a Espanya, no obstant això, encara no ha transcendit quines regions han estat les afortunades.

El pot de l'Euromillones continua creixent

El fet que no hi hagi guanyadors de la primera categoria ha generat gran expectativa. Per al dimarts, 7 de gener, el pot ascendirà a 39 milions d'euros. Un únic encertant podria emportar-se aquesta impressionant suma.

L'emoció creix entre els jugadors, qui ja estan preparant les seves apostes. Amb cada bitllet, no només es participa pel pot principal, sinó també per ‘El Millón’ a Espanya. Aquest doble incentiu manté l'interès en un dels jocs d'atzar més populars.