Euromillones deixa un nou milionari a Espanya i el pot puja a 62 milions

L'últim sorteig de l'Euromillones, celebrat aquest divendres 10 de gener, ha portat alegria a Espanya, deixant un nou milionari gràcies al codi El Millón. El bitllet premiat va ser segellat a l'administració de Loteries número 2 de Fuenlabrada, Madrid.

Aquest premi, exclusiu del sorteig espanyol, atorga automàticament un milió d'euros a un dels participants. Tot això independentment dels resultats en la resta de categories.

Euromillones deixa un nou milionari a Espanya

A més, la segona categoria del sorteig, que premia aquells que encerten cinc números i una estrella, ha deixat un total de quatre guanyadors. Cadascun d'ells rebrà un premi de 179.667,01 euros. Una xifra que no està gens malament.

No obstant això, cap d'aquests bitllets afortunats va ser validat en territori espanyol. D'aquesta manera, deixa el protagonisme nacional en mans dels premis de la tercera categoria. En aquesta categoria hi ha hagut tres bitllets guanyadors.

Cadascun d'ells ha estat premiat amb 55.988,19 euros. Entre aquests tres afortunats, destaca un el bitllet del qual va ser validat a l'administració número 44 de Barcelona, convertint aquesta ciutat en un altre punt destacat de la nit.

El pot d'Euromillones segueix creixent

No obstant això, no tothom va tenir la mateixa sort. En aquesta ocasió, no es van registrar encertants en la categoria superior, que requereix encertar cinc números més dues estrelles. Això significa que el pot de l'Euromillones segueix acumulant-se.

La xifra en joc per al pròxim sorteig ascendeix a uns impressionants 62 milions d'euros. El pròxim dimarts, els participants tindran una nova oportunitat de guanyar aquest espectacular premi, que segueix atraient l'atenció de milions de jugadors a tot Europa.

Euromillones aconsegueix una recaptació milionària

L'Euromillones d'aquest divendres també ha deixat dades importants pel que fa a participació. Segons Loteries i Apostes de l'Estat, la recaptació total va ascendir a 55.070.349,40 euros. Aquesta dada reflecteix l'interès constant que l'Euromillones genera entre els jugadors.

Amb un nou milionari a Fuenlabrada i un afortunat encertant a Barcelona, Espanya tanca aquest sorteig amb bones notícies. D'altra banda, el pot creix de cara a la pròxima setmana. Serà el següent milionari també espanyol? La resposta, en el pròxim sorteig.