Luis Zamora, nutricionista: ‘2 o 3 nous al dia per a mi seria com el Parenostre’

En el món de la nutrició, hi ha alguns aliments que, per les seves propietats, es consideren essencials per a la salut. Luis Zamora, expert en nutrició, ha destacat diverses vegades que certs aliments juguen un paper fonamental en el nostre organisme per mantenir-nos sans. Un dels seus consells més rellevants és el consum d'aliments antiinflamatoris.

Alguns aliments posseeixen capacitats que ajuden a reduir la inflamació en el cos, quelcom vital per a la nostra salut general. La inflamació intestinal, per exemple, és un procés natural de defensa, però pot causar molèsties. En aquest sentit, Luis Zamora ens ofereix un rànquing dels millors aliments per combatre-la i mantenir-nos saludables.

L'oli d'oliva, un aliment estrella en la lluita contra la inflamació

Luis Zamora considera que l'oli d'oliva verge extra és un dels aliments més poderosos en la lluita contra la inflamació. Aquest producte no només és versàtil a la cuina, sinó que també té efectes similars a l'ibuprofèn.

Segons alguns estudis, 50 grams d'oli d'oliva verge extra tenen la mateixa capacitat antiinflamatòria que 9 mil·ligrams d'aquest medicament. Per aquesta raó, el nutricionista recomana incorporar almenys dues cullerades al dia en els àpats, com una manera natural de reduir la inflamació i promoure la salut.

Altres aliments que complementen aquesta dieta antiinflamatòria inclouen les fruites i verdures, amb especial atenció als nabius i les maduixes. Aquests aliments són rics en antioxidants que ajuden a reduir la inflamació de manera eficaç.

Però a més de les fruites i verdures, l'Omega 3, present en els peixos blaus i les nous, també té un paper important. Aquest nutrient no només combat la inflamació, sinó que també prevé malalties cròniques a llarg termini.

El poder de les nous i la digestió

Però quan es parla d'aliments beneficiosos per a la salut, no podem oblidar les nous, un aliment amb una gran quantitat de propietats. Luis Zamora, en particular, destaca la seva importància en la dieta diària.

“2 o 3 nous al dia per a mi seria com el Parenostre”, comenta, destacant la rellevància d'aquest aliment en la seva dieta. Les nous són una font rica d'Omega 3, cosa que les converteix en un aliat per reduir la inflamació i mantenir la salut cardiovascular.

Quant a la digestió, hi ha aliments específics que ajuden a millorar-la. Un exemple clar d'això és la carxofa, un vegetal típic de la dieta mediterrània que ofereix múltiples beneficis per al sistema digestiu.

Gràcies al seu alt contingut en fibra, afavoreix el trànsit intestinal i prevé problemes com el restrenyiment. A més, la carxofa té un efecte antiinflamatori que ajuda a reduir la inflor i els gasos després dels àpats.

La carxofa també té un paper clau en la salut del fetge, ja que els seus compostos antioxidants, com la cinarina, no només protegeixen aquest òrgan, sinó que ajuden a desintoxicar-lo. Aquest vegetal és ideal per a aquells que busquen controlar el colesterol, ja que pot reduir el LDL (colesterol dolent) i augmentar l'HDL (colesterol bo). A més, el seu efecte diürètic, gràcies al seu baix nivell de sodi i alt contingut en potassi, ajuda a eliminar líquids retinguts i combatre la inflamació.

La dieta mediterrània, amb aliments com l'oli d'oliva, les nous i la carxofa, és una excel·lent manera de mantenir un sistema digestiu saludable. Seguir aquests consells, juntament amb una alimentació equilibrada, pot marcar una gran diferència en el nostre benestar diari.