Ningú esperava que sortís a la llum això d'Orange: els clients estan al·lucinant

Un dels grans secrets d'Orange ha sortit a la llum, i ha deixat sorpresos a molts. Es tracta d'unes ofertes especials que els operadors solen mantenir ocultes, esperant el moment adequat per fer-les públiques i atreure nous clients. Aquestes tarifes, que de vegades semblen gairebé secretes, permeten estalviar quantitats significatives de diners.

Aquestes propostes són dissenyades per atreure nous usuaris en determinades èpoques de l'any. No obstant això, aquestes promocions no es publiquen a les pàgines web de manera visible i tampoc es coneixen obertament.

Només uns pocs afortunats tenen accés a elles, i la majoria de les vegades es reserven per a certs perfils de clients. És el cas, per exemple, d'aquells que provenen d'altres operadors o compleixen amb certes condicions.

Orange, en el seu afany per oferir tarifes competitives i adaptades a tots els gustos, ha llançat recentment diverses ofertes. Permeten estalviar fins a un 40% en comparació amb els preus normals. Però hi ha un detall important: aquestes ofertes són temporals i només estaran disponibles durant un temps limitat.

Si no et dones pressa, podries perdre l'oportunitat de contractar un d'aquests paquets.

Les tarifes d'Orange que no voldràs deixar escapar

Ara que ja saps que aquestes ofertes estan disponibles, és important que coneguis les característiques de cadascuna d'elles. Orange ha llançat quatre noves tarifes que combinen fibra d'alta velocitat, línies mòbils il·limitades, televisió i plataformes de streaming. Estan pensades perquè els usuaris puguin gaudir de tot el que necessiten sense preocupar-se per pagar de més.

La primera opció inclou dues línies mòbils il·limitades, fibra d'1GB amb WiFi 7 i Orange TV amb més de 90 canals. S'hi afegeix també una plataforma de streaming (a escollir entre Netflix, Prime, Disney+ o Max) per 44 euros al mes. Aquesta tarifa té un preu regular de 86 euros.

Una altra proposta es compon de fibra de 600MB, dues línies mòbils il·limitades i televisió amb més de 90 canals. Cal incorporar Netflix i Disney+ per 49 euros al mes, en comptes de 91 euros. Una oferta força atractiva per a aquells que busquen una connexió ràpida i accés a contingut de qualitat per un preu assequible.

Tampoc es queda enrere l'opció de fibra d'1GB, dues línies mòbils il·limitades, TV amb més de 90 canals, Netflix, Prime Video i Disney+. Tot això per 53 euros mensuals en lloc dels 96 euros que normalment costaria.

Per últim, la quarta proposta inclou tot l'anterior, però afegint la plataforma de Max, per 69 euros al mes, en lloc de 111 euros. Si ets un fanàtic de les sèries i pel·lícules de HBO Max, aquesta és l'opció ideal per a tu.

No deixis escapar aquests xollos d'Orange

Si estàs interessat a aprofitar alguna d'aquestes ofertes, has de saber que no les trobaràs fàcilment a la web d'Orange. Aquests paquets exclusius no es publiquen de manera visible i només estan disponibles a través d'un contacte directe. Per contractar alguna d'aquestes tarifes, hauràs de trucar al número 900 815 761.

D'aquesta manera, podràs obtenir més informació sobre els criteris que has de complir per accedir a aquests preus tan competitius.