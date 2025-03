Canvi d'hora març 2025: quan es canvia el rellotge? S'avança o es retarda?

Cada any, el canvi d'hora genera certa confusió en moltes persones. Aquest 2025, el moment clau arribarà aquest cap de setmana —durant la matinada del 29 al 30 de març—, quan es canviaran els rellotges per donar pas a l'horari d'estiu. Aquest ajust porta amb si una hora menys de son, però a canvi, més llum durant el dia.

Encara que el canvi d'hora es realitza dues vegades a l'any i és un tema recurrent, sempre genera dubtes i preguntes. La més comuna: es retarda o s'avança el rellotge?

Quan és el canvi d'hora d'aquest març de 2025?

El canvi d'hora a l'horari d'estiu es realitzarà durant la matinada del dissabte 29 al diumenge 30 de març. A les 2:00 de la matinada, els rellotges s'avançaran una hora, passant a ser les 3:00. A Canàries, l'ajust es farà a la 1:00, passant a ser les 2:00.

El canvi es realitza a les 2:00 de la matinada per minimitzar l'impacte en les activitats diàries. La majoria de les persones estan dormint, cosa que redueix les molèsties. A més, els sistemes informàtics gestionen l'ajust sense causar problemes als usuaris durant les hores de menor activitat.

Per què es canvia l'hora a Espanya?

El principal argument per justificar el canvi horari ha estat l'estalvi energètic. En avançar-se les hores de llum, s'espera que es redueixi el consum elèctric. No obstant això, diversos estudis han posat en dubte aquest benefici, ja que els estalvis en il·luminació podrien veure's contrarestats per un augment en l'ús de calefacció o aire condicionat.

L'any 2018, la Unió Europea va consultar la població sobre l'eliminació del canvi d'hora, i la majoria va estar a favor de la seva eliminació. No obstant això, la falta de consens entre els països de la UE ha retardat qualsevol decisió.

El 2019, el Parlament Europeu va aprovar una resolució perquè cada país decidís si volia mantenir l'horari d'estiu o d'hivern permanentment. Tanmateix, encara no s'ha arribat a una conclusió definitiva.

Malgrat els debats, Espanya continuarà amb els canvis d'hora almenys fins al 2026, segons la legislació actual. El pròxim ajust d'hora serà el 26 d'octubre de 2025, quan es retardarà una hora per tornar a l'horari d'hivern.

Cal destacar que el canvi d'hora pot tenir efectes en la salut i el benestar, especialment en el son. Per mitigar aquests efectes, els experts recomanen seguir alguns consells:

Ajust progressiu : avançar l'hora d'anar a dormir i despertar-se en els dies previs al canvi ajuda a fer la transició més suau.

: avançar l'hora d'anar a dormir i despertar-se en els dies previs al canvi ajuda a fer la transició més suau. Exposició a la llum natural : passar temps a l'aire lliure, especialment al matí, afavoreix l'adaptació al nou horari.

: passar temps a l'aire lliure, especialment al matí, afavoreix l'adaptació al nou horari. Evitar estimulants : reduir el consum de cafeïna i limitar l'exposició a pantalles abans de dormir pot millorar la qualitat del son.

: reduir el consum de cafeïna i limitar l'exposició a pantalles abans de dormir pot millorar la qualitat del son. Mantenir rutines : seguir horaris regulars per als àpats i el descans facilita l'adaptació al nou horari.

: seguir horaris regulars per als àpats i el descans facilita l'adaptació al nou horari. Cuida l'alimentació: aliments rics en triptòfan, com plàtans o fruits secs, poden ajudar a agafar el son.

El canvi d'hora és una oportunitat per aprofitar més llum i gaudir de tardes més llargues, però també porta amb si desafiaments. Seguint aquests senzills consells, podràs adaptar-te sense que l'impacte sigui tan notori.