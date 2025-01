Adeu al pagament amb targeta: Orange té una solució més segura pels seus clients

Les compres digitals s'han convertit en una part fonamental de la nostra vida diària. No obstant això, el pagament amb targeta de crèdit o dèbit continua sent la forma més comuna de realitzar transaccions en línia. Encara que pràctic, aquest mètode pot presentar certs riscos en termes de seguretat i privacitat.

Per solucionar això, Orange ha llançat una opció més segura i còmoda per als seus clients. Es tracta d'Orange Pay, un sistema de pagament digital pensat per fer les compres més fàcils i segures. Sense necessitat d'usar targetes bancàries.

Tot el que has de saber d'Orange Pay

Orange Pay és un servei digital dissenyat per facilitar les compres en línia de manera ràpida i, sobretot, més segura. En lloc d'introduir les dades de la teva targeta o compte bancari en cada compra, aquest sistema permet realitzar pagaments directament. Es carregaran les adquisicions a través de la factura mensual d'Orange.

Això significa que no hauràs de compartir informació sensible cada vegada que compris alguna cosa. Sobretot en botigues d'aplicacions, plataformes de jocs o serveis de llibres electrònics.

El procés és simple i segur. Quan realitzis una compra, el càrrec no es realitza immediatament a la teva targeta. En lloc d'això, s'inclourà a la teva factura mensual d'Orange, la qual cosa et dona una forma de pagament més pràctica i sense complicacions.

Aquesta opció està especialment pensada per a aquells que prefereixen no proporcionar les seves dades bancàries en cada transacció.

Beneficis d'usar aquesta eina d'Orange

Un dels principals avantatges d'usar Orange Pay és la seguretat. No serà necessari introduir informació de la teva targeta de crèdit o dèbit en cada compra. Així redueixes considerablement el risc que les teves dades siguin robades o compromeses.

A més, el sistema de pagament està integrat directament a la teva factura mensual d'Orange. La qual cosa et permet tenir un seguiment més clar de totes les compres que realitzes a través d'aquest servei.

Un altre avantatge és la simplicitat. Amb Orange Pay, només necessites el teu telèfon mòbil i el teu compte d'Orange per realitzar les compres. Això elimina la necessitat de recordar diversos números de targeta o iniciar sessió en diferents plataformes de pagament.

A més, les compres se sumen a la teva factura mensual, cosa que facilita la gestió dels teus pagaments.

Encara que és un sistema molt pràctic i segur, té algunes limitacions que és important tenir en compte. Cada compra realitzada a través d'aquest sistema està limitada a un import de 50 euros. A més, existeix un límit mensual de 300 euros.

Aquest sistema està pensat principalment per a compres de baix import. Ja sigui l'adquisició de jocs en línia, llibres electrònics o aplicacions dins de plataformes com Google Play o Apple Store.