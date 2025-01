Los clientes de Orange hablan sin pelos en la lengua: es la mejor opción ahora mismo

Uno de los productos más destacados de Orange es su plataforma de televisión, Orange TV. Ofrece más de 90 canales para que sus usuarios disfruten de muchas horas de entretenimiento. Desde su lanzamiento, la oferta televisiva de esta compañía ha sido muy bien recibida, gracias a su amplia gama de contenidos.

Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes empresas, los clientes no dejan de aportar nuevas sugerencias y demandas. En las redes sociales, han surgido varias peticiones sobre la inclusión de nuevos canales autonómicos. Aunque son populares en sus respectivas comunidades, no están disponibles en la oferta actual de la compañía.

Orange escucha las peticiones de los clientes

A pesar de que ya cuenta con canales como TV3, Televisión de Galicia o Canal Sur, los usuarios consideran que hay otros que deberían incluirse. En concreto, algunos expresan su deseo de que Orange TV incluya en su parrilla canales como Extremadura SAT o Aragón TV Internacional.

Son dos cadenas que otras plataformas de la competencia ya ofrecen a sus clientes. Esta solicitud se ha vuelto un tema recurrente en las redes sociales, donde los clientes han comenzado a hacer públicos sus comentarios y demandas.

Un ejemplo claro de esta situación es el tuit de un usuario que comparte su opinión sobre la oferta de Orange TV y su frustración por la falta de ciertos canales. En su mensaje, este cliente no duda en indicar que si Orange no incorpora los canales solicitados, considerará cambiarse de compañía.

"Si veo que no los añaden, me cambiaré de compañía", avisa este usuario un tanto molesto. Considera, además, que no tendrían un coste demasiado elevado para ellos.

Ante este tipo de comentarios, el área de atención al cliente de Orange ha respondido de manera proactiva. Agradece la sugerencia y asegura que la trasladarán al departamento correspondiente. Es una muestra de cómo la compañía escucha a sus usuarios y toma en cuenta sus necesidades para mejorar sus servicios.

El debate sobre los contenidos de televisión es algo que muchas empresas deben afrontar. En un mercado tan competitivo es fundamental que las plataformas se adapten a las demandas de los consumidores. Orange TV ha logrado un buen posicionamiento gracias a su variada oferta de canales, pero estos comentarios dejan claro que hay margen para mejorar.

La clave es ofrecer contenido más cercano

Aunque Orange TV ya ofrece una gran variedad de canales nacionales e internacionales, los usuarios esperan más opciones locales y autonómicas. De esta forma podrán disfrutar de contenidos de su comunidad autónoma. Esto demuestra que los clientes siempre tienen nuevas expectativas y deseos.

Es interesante ver cómo, a través de las redes sociales, las empresas como Orange pueden recibir un feedback directo de sus clientes. Además, esta comunicación puede influir en la mejora de sus servicios.