Revés per a milions d'espanyols a Setmana Santa: aquest dia no és festiu

La Setmana Santa sempre és un moment esperat per molts espanyols per gaudir d'unes merescudes vacances. No obstant això, aquest any, les festivitats no seran les mateixes a totes les regions del país. Els dies de descans que molts esperen no es repartiran per igual, i algunes comunitats es veuran afectades per l'absència de certs festius.

En aquesta ocasió, el Divendres Sant (18 d'abril) serà l'únic dia festiu a l'àmbit nacional. No obstant això, el Dijous Sant (17 d'abril) i Dilluns de Pasqua (21 d'abril) queden subjectes a la decisió de cada comunitat autònoma. Això significa que mentre algunes regions gaudiran d'aquests dies com a festius, altres no tindran la mateixa sort.

El Dijous Sant i el Dilluns de Pasqua: un calendari desigual

El Dijous Sant (17 d'abril) serà festiu en 15 comunitats autònomes i les dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla. Això inclou regions com Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Galícia, entre altres. No obstant això, dues de les comunitats més grans del país, el País Valencià i Catalunya, es quedaran sense aquesta festivitat en Setmana Santa.

En canvi, aquestes comunitats tindran Dilluns de Pasqua (21 d'abril) com a festiu, com La Rioja, Navarra i el País Basc. Això permetrà als residents en aquestes zones gaudir d'un pont festiu de cinc dies, cosa que no passarà a la resta del país.

Els habitants del País Valencià i Catalunya gaudiran d'una festivitat que anirà del divendres 18 d'abril al dilluns 21. Mentre que altres regions, com Madrid o Castella-la Manxa, només tindran els dos primers dies com a festius nacionals.

Un panorama desigual en les diferents comunitats

Encara que la majoria dels espanyols tindran almenys un dia festiu en comú amb la resta del país, el panorama continua sent desigual. Les regions que es queden sense un festiu important, com Catalunya o el País Valencià, hauran d'esperar a la celebració del Dilluns de Pasqua.

Mentre que la resta de les autonomies gaudiran de més dies de descans en la mateixa setmana. Aquest desequilibri ha generat certes queixes i crítiques, especialment en comunitats amb gran població que tradicionalment gaudeixen d'una major quantitat de festius.

Aquest ajust de festius podria generar no només incomoditat entre els treballadors, sinó també afectar el turisme en algunes zones. La falta de dies festius podria suposar un descens en l'activitat turística, mentre que altres regions amb ponts llargs podrien veure un generós augment en l'afluència de turistes. A mesura que el calendari laboral de la Setmana Santa s'ajusta a les normatives de cada comunitat autònoma, la flexibilitat de cada govern autonòmic seguirà sent un tema de debat.