Ningú esperava aquest canvi de rumb a Movistar: els clients, encantats

Movistar ha sorprès molts dels seus usuaris amb un canvi en la seva tarifa de fibra FTTR. Aquest canvi ha generat expectació, ja que la companyia ha llançat una nova promoció que podria fer que molts s'animessin a contractar aquest servei.

La companyia ja porta una mica més d'un any oferint la tarifa FTTR. Però ara ha decidit donar-li un gir a la seva estratègia comercial per atreure més clients.

La fibra FTTR (Fiber to the Room) s'ha anat posicionant com una de les millors opcions del mercat. Sobretot per a aquells que busquen una connexió d'internet ràpida i estable. Aquesta tarifa va ser llançada amb la intenció que els usuaris puguin gaudir d'una xarxa d'alta velocitat que arriba directament a la seva habitació.

Això garantirà una millor experiència de navegació, especialment en llars amb diversos dispositius connectats al mateix temps.

Movistar es veu obligada a rectificar

Fins al passat 11 de març, Movistar tenia en marxa una promoció que permetia als nous clients instal·lar la seva fibra FTTR de manera gratuïta. Aquesta oferta ajudava els usuaris a estalviar els 120 euros que normalment costaria la instal·lació del servei.

No obstant això, amb el nou canvi de rumb en la seva estratègia, Movistar ha decidit oferir una oferta diferent. En aquesta nova promoció, els clients podran obtenir un descompte del 50% en el preu de la instal·lació. En lloc de pagar els 120 euros habituals, ara només hauran d'abonar 60 euros.

Aquest canvi ha estat rebut amb sorpresa per molts, ja que la instal·lació gratuïta va ser una oferta que va atreure a un gran nombre de clients. El descompte no és tan gran com l'anterior, però continua sent una opció atractiva per a aquells que estaven interessats a contractar la tarifa FTTR.

A més, la quota mensual pel kit principal de la tarifa és de només 10 euros, el que inclou un router Smart WiFi 6, un mòdul base, un mòdul exterior i un amplificador Smart WiFi 6. Tot això converteix l'oferta en una opció molt interessant per a aquells que busquen millorar la seva connexió de fibra òptica.

Cal destacar que aquesta promoció té una condició important. Els usuaris hauran de comprometre's a una permanència de 24 mesos. Si decideixen cancel·lar el servei abans d'aquest termini, hauran d'afrontar una penalització de 100 euros.

No pots pensar-t'ho gaire

Els interessats a aprofitar aquesta oferta han d'actuar amb rapidesa, ja que la promoció finalitzarà el pròxim 31 de març. A més, només està disponible per a clients que ja siguin abonats a un pla miMovistar o Fusión.

La fibra FTTR de Movistar està dissenyada per oferir una experiència superior en termes de velocitat i estabilitat. Si ets dels que necessiten una connexió potent per treballar des de casa o gaudir de pel·lícules en alta definició, aquesta tarifa t'interessa. El canvi en la promoció ha deixat clar que Movistar continua apostant per la fibra òptica com un dels seus productes estrella.