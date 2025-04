Amara Aladel, metgessa: ‘Si consumeixes això, estàs destruint la teva salut’

La salut és un tema que preocupa cada vegada més persones, especialment quan es tracta de l'alimentació. No obstant això, molts aliments que es promocionen com a saludables poden estar afectant el nostre benestar sense que ho sapiguem. Amara Aladel, una coneguda metgessa espanyola que crea contingut a TikTok, ha alertat sobre certs aliments que es troben en moltes llars.

A través del seu compte de TikTok, Aladel adverteix que els olis de llavors són una de les majors amenaces per a la nostra salut. Encara que aquests olis es venen com a saludables, en realitat poden tenir efectes inflamatoris molt perjudicials per al cos.

Els olis inflamatoris: una amenaça per al teu benestar

Amara Aladel emfatitza que els olis de llavors, com els de blat de moro, gira-sol o lli, són un clar exemple del que denomina “brossa ultraprocessada”. Encara que aquests olis són derivats de plantes, el seu processament industrial altera les seves propietats naturals, cosa que els converteix en un producte perjudicial. La metgessa alerta que aquests olis contenen altes concentracions d'àcids grassos omega-6 que, en excés, poden arribar a desequilibrar la relació amb els omega-3, promovent la inflamació crònica en el cos.

Segons Aladel, la inflamació és un dels factors que contribueixen a diversos problemes de salut, des de malalties cardiovasculars fins a trastorns de la pell. Aquest tipus d'inflamació també pot interferir amb el son, ja que afecta la capacitat del cos per descansar i reparar-se adequadament durant la nit. Per això, la recomanació d'Aladel és senzilla: substituir aquests olis inflamatoris per opcions més saludables i naturals.

Alternatives saludables per a una millor qualitat de vida

Amara Aladel no es limita a assenyalar el negatiu, sinó que també ofereix solucions pràctiques per millorar la nostra alimentació. Una de les principals recomanacions és substituir els olis de llavors per oli d'oliva verge extra.

Aquest oli, en ser ric en àcids grassos monoinsaturats, és una excel·lent font de greixos bons per al cos. A més, l'oli d'oliva verge extra té propietats antioxidants que poden beneficiar la pell i reduir la inflamació en l'organisme.

Altres alternatives que Aladel suggereix són l'oli de coco natural i els alvocats. Ambdós aliments són rics en greixos saludables que no només milloren la salut cardiovascular, sinó que també tenen propietats antiinflamatòries. La inclusió d'aquests ingredients en la dieta pot ser clau per mantenir un equilibri saludable en l'organisme i millorar aspectes com la pell, l'energia i el son.

Segons Amara Aladel, un petit canvi en l'elecció dels olis que consumim pot tenir un gran impacte en la nostra salut. Si bé la indústria alimentària ha promogut certs olis com a saludables, la realitat és que aquests productes poden ser més perjudicials del que creiem.