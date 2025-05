Reacció sorprenent de Vodafone després de la pluja de crítiques: 'Danyen la nostra...'

En els últims mesos, Vodafone ha rebut una gran quantitat de queixes per part dels seus usuaris. Molts clients denuncien que continuen rebent trucades comercials, malgrat haver pres mesures per evitar-les.

El més preocupant és que aquestes trucades provenen de suposats agents que diuen treballar per a Vodafone. No obstant això, segons la pròpia companyia, no tenen cap relació amb ells.

Un dels casos més comentats és el d'un usuari que assegura portar anys apuntat a la Llista Robinson. Es tracta d'un servei dissenyat per evitar trucades publicitàries no desitjades. "Continuo rebent trucades de Vodafone i similars, fins i tot interposant mediacions amb ells i no serveix de res", explica.

També afegeix que, encara que l'empresa es compromet a no tornar a trucar-li, els intents de contacte continuen.

Vodafone ofereix la seva versió

Davant aquesta situació, Vodafone ha respost afirmant que els números des dels quals s'estan realitzant aquestes trucades no formen part de la seva base de dades interna. No obstant això, el client insisteix que l'empresa hauria d'investigar més a fons. Es pregunta per què hi ha gent trucant des d'aquest telèfon dient que és Vodafone.

Des de l'operador asseguren estar al corrent del problema i afirmen que estan treballant de forma contínua per evitar aquest tipus de trucades. "Busquen confondre els usuaris i danyar la nostra imatge", assenyalen des de l'operador. Reconeixen que es tracta d'un problema seriós, ja que molts usuaris se senten molestos i enganyats.

Malgrat aquestes declaracions, les queixes dels clients no cessen. A les xarxes socials i fòrums especialitzats, cada vegada més persones denuncien situacions similars. Molts consideren que la resposta de Vodafone no és suficient i que la companyia hauria de prendre mesures més efectives per protegir els seus usuaris.

Haurien de prendre més mesures

Les empreses tenen la responsabilitat de garantir que la seva imatge no sigui utilitzada de forma fraudulenta. Si hi ha persones que truquen en nom de Vodafone sense autorització, la companyia ha d'actuar amb fermesa per identificar els responsables i evitar que això continuï succeint.

Les trucades no desitjades s'han convertit en un veritable mal de cap per a molts usuaris. Encara que Vodafone insisteix que no té relació amb aquests contactes, la realitat és que el dany a la seva reputació ja està fet. Si bé la companyia afirma estar treballant en solucions, cada vegada són més les veus que exigeixen accions més concretes i ràpides.