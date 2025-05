Nou revés per a Movistar: els clients exploten i ja no es mosseguen la llengua

Movistar torna a estar al centre de la polèmica. En aquesta ocasió, el motiu del descontentament són els problemes amb el seu servei de televisió. Més concretament amb els continguts inclosos en la seva plataforma Movistar Plus+ a través del paquet de ficció que s'ofereix mitjançant MiMovistar.

Molts abonats han començat a expressar el seu malestar en fòrums i xarxes socials. Segons denuncien, encara que tenen contractat el paquet de ficció, no poden accedir a tot el contingut promès. Especialment el que prové d'altres plataformes com SkyShowtime o Apple TV.

Un dels casos més comentats a la Comunitat de Movistar ha estat el d'un usuari que va intentar veure la quarta temporada de la sèrie Los Thundermans. Està disponible a SkyShowtime.

No obstant això, en intentar accedir a aquesta temporada des de Movistar Plus+, la plataforma li va demanar una subscripció addicional. Una cosa que no hauria de passar si ja està inclòs en el seu paquet.

Els usuaris de Movistar demanen explicacions

Aquest incident ha fet que molts clients se sentin enganyats. No entenen que hagin de tornar a pagar per veure certes sèries quan ja abonen uns diners pel paquet de ficció. Les queixes no han trigat a multiplicar-se, generant un ambient de frustració i desconfiança cap al servei.

Des del mateix fòrum de suport de Movistar, alguns moderadors han ofert solucions. La recomanació que més es repeteix és desconnectar el descodificador UHD per forçar una actualització dels continguts contractats. Aquest procés, asseguren, pot ajudar a sincronitzar correctament els serveis de televisió associats al compte de l'usuari.

No obstant això, molts clients consideren que aquesta mesura no és suficient. A més, no sempre funciona. En cas que el problema persisteixi, se'ls suggereix contactar directament amb el suport tècnic de Movistar.

Manca de claredat per part de Movistar

Aquest nou incident amb Movistar Plus+ posa sobre la taula un problema que ja ve arrossegant la companyia. És la manca de claredat en la gestió dels paquets de continguts. Mentre que en la publicitat s'assegura accés complet a les plataformes incloses, la realitat sembla ser molt diferent per a molts usuaris.

El descontentament ha arribat a tal punt que a les xarxes socials ja circulen missatges d'usuaris que afirmen estar considerant canviar de proveïdor de televisió. Una mala notícia per a Movistar, que ha invertit grans esforços en enfortir la seva oferta d'entreteniment.

Està clar que la companyia haurà de prendre mesures urgents si vol recuperar la confiança dels seus abonats. Mentrestant, els problemes amb l'accés a continguts de plataformes com SkyShowtime o Apple TV a Movistar Plus+ continuen acumulant-se. I els clients no dubten a expressar el seu enuig públicament.