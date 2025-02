Aquest és el restaurant preferit de Hansi Flick a Barcelona: plats per menys de 20 €

L'entrenador del Barça, Hansi Flick, continua adaptant-se a la seva nova vida a Barcelona. Després d'intensos partits, entrenaments i reunions directives, el tècnic alemany s'està familiaritzant amb alguns dels encants que la ciutat té per oferir. I la gastronomia no ha estat una excepció.

En aquest sentit, Hansi Flick acostuma a trobar el plaer del bon menjar en un local emblemàtic de Barcelona. Es tracta del restaurant Can Ugal al barri de Les Corts, un lloc ideal per sopar acompanyat de la seva dona i uns amics. Va ser un cuiner alemany qui va recomanar aquest local al dirigent del Barça, tal com va avançar en el seu moment Sport.

Així que, seguint les seves ordres, sembla que el míster del Barça ha trobat el lloc perfecte per gaudir de la gastronomia espanyola. Can Ugal és una nova proposta gastronòmica que destaca per la seva cuina catalana de mercat. Amb plats tradicionals com el vessament de bacallà, els caragols guisats amb botifarra de perol, l'ensaladilla russa i el carpaccio de gambes.

Hansi Flick ja va tenint locals de confiança a Barcelona

A més, el seu preu assequible, amb plats a 20 euros, fa que sigui una opció molt atractiva per a aquells que busquen gaudir del bon menjar sense gastar una fortuna. El xef del restaurant, Víctor Pardo, va compartir una fotografia al costat de l'entrenador, agraint la seva visita i descrivint-lo com una “persona fantàstica”. Segons testimonis al local, Hansi Flick no només posa per a les fotos, sinó que no va tenir cap problema en saludar els seus fans.

De fet, alguns admiradors que han coincidit amb ell, comenten que l'entrenador és molt amable i interactua amb ells i mostra la seva simpatia. L'elecció de Can Ugal no és casualitat. El restaurant ha aconseguit en poc temps destacar en el panorama gastronòmic de Barcelona per oferir plats tradicionals catalans amb un toc modern i accessible.

Amb el seu ambient relaxat i la seva proposta gastronòmica autèntica, s'ha convertit ràpidament en un lloc de trobada per a aquells que aprecien el bon menjar local. Curiosament, la visita de Hansi Flick a Can Ugal no és aïllada. I és que el xef Víctor Pardo també ha acollit en altres ocasions a altres entrenadors del Barça com Pep Guardiola.

L'entrenador del Barça gaudeix de la seva estada a la ciutat

Així doncs, no hi ha dubte que Hansi Flick s'ha deixat assessorar no només per un xef alemany, sinó pels antecessors. Tots ells centrats a gaudir i aprofitar al màxim la seva estada en una ciutat que també conquereix pel paladar. La presència de Hansi Flick a Can Ugal ha estat un altre detall que demostra la seva disposició a integrar-se a la ciutat.

Sense dubte, serà interessant veure quins altres racons gastronòmics de Barcelona descobreix en els pròxims mesos. Tot això mentre continua amb la seva feina al capdavant de l'equip blaugrana. Una vegada més, es demostra que treball i esforç es poden combinar amb gaudi i cultura.