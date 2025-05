Salten les alarmes a Orange: compte amb aquesta trampa, et pots arruïnar

Orange ha llançat un important avís per a tots els seus clients. En els últims mesos, els fraus a través d'aplicacions de missatgeria com WhatsApp s'han disparat. I molts usuaris estan caient en trampes que poden posar en risc les seves dades personals i fins i tot els seus diners.

L'empresa de telecomunicacions ha volgut advertir sobre un problema que va en augment. A més, podria afectar qualsevol persona que no presti prou atenció.

El frau consisteix en què els delinqüents es fan passar pel servei d'atenció al client d'Orange. Usen missatges que semblen reals i es comuniquen a través de WhatsApp, cosa que genera confiança entre els usuaris. Però la realitat és que no estan parlant amb ningú de la companyia, sinó amb estafadors experts a enganyar.

Per això, des d'Orange han donat una sèrie de recomanacions clares perquè els usuaris puguin identificar quan estan davant d'un canal oficial.

Com saber si estàs parlant amb el veritable Orange a WhatsApp

En primer lloc, és fonamental fixar-se en un petit però important detall: la insígnia blava. Quan rebis un missatge per WhatsApp, assegura't que al costat del nom de contacte apareix una icona blava amb un tick. Això significa que aquest compte ha estat verificada com a autèntica per WhatsApp, i si no ho veus, desconfia.

A més, Orange ha recordat quin és el seu número oficial d'atenció al client per WhatsApp: 653 85 00 85. Si t'arriba un missatge des d'un altre número, el més probable és que es tracti d'un intent de frau. Guarda aquest número a la teva agenda per poder identificar fàcilment els missatges reals.

Una altra advertència clau d'Orange és que els seus agents mai et demanaran dades confidencials per WhatsApp. Això inclou contrasenyes, claus bancàries o informació de les teves targetes. La recomanació és no respondre, bloquejar el número i denunciar la situació a través dels canals oficials de l'operador.

On consultar informació fiable?

Per evitar caure en enganys, Orange recomana consultar sempre la seva pàgina web oficial o utilitzar l'App Mi Orange. Allà pots trobar totes les ofertes reals, tarifes, serveis i canals d'atenció segurs. No et fiïs d'enllaços que arribin per WhatsApp sense verificar abans la seva autenticitat.

Si creus que has estat víctima d'un intent de frau, el millor és contactar directament amb Orange a través dels seus canals habituals. Estan disponibles 24 hores per ajudar-te i resoldre qualsevol situació relacionada amb fraus o problemes de seguretat.