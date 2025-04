Ningú esperava que fos tan senzill amb Orange: et canvia la vida avui mateix

Sabies que ara pots ajustar el període de facturació dels teus serveis d'Orange d'una manera ràpida i sense complicacions? L'operadora ha fet un pas més. I ho fa per fer-te la vida més fàcil.

Disposa d'una opció molt útil amb la qual podràs canviar el teu cicle de facturació. Un petit canvi que pot marcar una gran diferència, i que a més, comença a notar-se gairebé de seguida a la teva factura.

Orange explica què és el cicle de facturació

El cicle de facturació és l'interval de temps en què Orange calcula i emet la teva factura cada mes. És a dir, des del dia que comença fins al dia que acaba el teu consum mensual. Encara que molts podrien pensar que sempre comença el dia 1 de cada mes, en realitat no és així.

La seva data d'inici depèn del dia en què vas contractar els serveis amb Orange. Per això, no tots els clients tenen el mateix període.

Aquesta dada la pots consultar fàcilment des de l'àrea de client Mi Orange. Només has d'iniciar sessió, anar a la secció de factures i allà trobaràs tota la informació. També pots veure el període directament a la part superior de qualsevol factura, dins de l'apartat anomenat període facturat.

Puc canviar el meu cicle de facturació?

La bona notícia és que es pot modificar el període de facturació. Si ets client d'Orange i tens una línia mòbil de contracte, o un pack de mòbil i fix, pots modificar el teu període de facturació. I el millor de tot és que es fa en uns pocs passos des de l'app.

Tindràs la possibilitat de triar entre les sis opcions disponibles.

- De l'1 al 30 de cada mes

- Del 8 al 7 del mes següent

- Del 12 a l'11 del mes següent

- Del 16 al 15 del mes següent

- Del 21 al 20 del mes següent

- Del 26 al 25 del mes següent

Aquest procés és immediat o gairebé immediat. Per la qual cosa si ho fas avui, probablement ja notis el canvi reflectit a la teva pròxima factura.

Cal dir que aquest canvi de cicle no està a l'abast de tothom. Hi ha algunes excepcions com clients que tenen algun impagament pendent o usuaris que només compten amb serveis de fibra o ADSL. El mateix succeirà amb empreses o autònoms amb CIF, ja que el seu cicle ve fixat i no és modificable.

Una experiència més senzilla amb Orange

Orange continua facilitant la gestió dels seus serveis perquè tu tinguis el control total. Ara no només pots consultar i descarregar les teves factures des del mòbil, sinó també decidir com i quan comença el teu període de facturació.

Aquesta funcionalitat pot ajudar-te a organitzar millor els teus pagaments mensuals o adaptar-los als teus ingressos, per exemple. No dubtis a aprofitar aquest avantatge.