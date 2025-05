Mitja Espanya, pendent de Movistar: tenen clar el que està per venir

Movistar ha tornat a col·locar-se al centre del panorama de les telecomunicacions a Espanya amb una proposta que no ha passat desapercebuda. La seva nova tarifa mòbil ha despertat l'interès de milers d'usuaris que busquen una opció competitiva. Sense permanència i amb bones prestacions.

Parlem de la Tarifa Mòbil Il·limitada Base. És un pla que es presenta com una alternativa molt a tenir en compte en un mercat cada vegada més exigent.

Per només 18 euros al mes, aquesta tarifa de Movistar ofereix un paquet que combina dades mòbils, trucades i roaming a un preu realment ajustat. I el millor: tot això sense compromís de permanència, cosa que permet provar-la sense lligams.

Què inclou aquesta tarifa mòbil de Movistar?

La Tarifa Mòbil Il·limitada Base proporciona 20GB mensuals de navegació a velocitat 5G+. Això permet gaudir d'una connexió ràpida i estable a la majoria de les zones del país. Un cop es consumeixen aquests 20GB, no et quedes sense internet.

La navegació continua de forma il·limitada, encara que a una velocitat reduïda de fins a 2 Mbps. Resultarà suficient per a tasques com navegar, usar xarxes socials o fins i tot veure vídeos en qualitat mitjana.

Quant a trucades, el pla inclou minuts il·limitats a números nacionals, tant a mòbils com a fixos. Això permet parlar sense preocupar-se del temps. Els SMS, encara que no estan inclosos de forma il·limitada, es poden enviar per 30 cèntims cadascun, una tarifa estàndard.

Un dels punts forts d'aquesta tarifa és que també contempla l'ús fora d'Espanya. Dins de la Unió Europea, així com en països com Noruega, Islàndia, Liechtenstein i el Regne Unit, podràs utilitzar fins a 25GB per navegar i continuar fent trucades sense cost addicional. Això la converteix en una opció interessant per a aquells que viatgen freqüentment per Europa.

És important destacar que no totes les trucades estan dins del pla. Queden fora les que es dirigeixen a números de tarifació especial com els 902, 901, 060 o números internacionals fora de l'entorn europeu. També estan exclosos els serveis premium i les trucades des de zones de roaming no incloses en l'acord.

Per a qui és aquesta tarifa de Movistar?

Aquesta tarifa de Movistar és ideal per a aquells que volen una connexió mòbil potent, sense necessitat de contractar fibra o línies addicionals. També és perfecta per als que desitgen llibertat total, sense permanències ni compromisos a llarg termini.

Sens dubte, la Tarifa Mòbil Il·limitada Base de Movistar és una opció molt atractiva si estàs buscant una tarifa econòmica, amb bona cobertura 5G+, navegació il·limitada i trucades sense límit. A dia d'avui, aquest operador ha fet un pas ferm en el mercat mòbil i ha demostrat que pot competir en preu sense renunciar a la qualitat.