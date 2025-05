Eufòria brutal a Vodafone: els espanyols ja s'han assabentat i ho tenen claríssim

Si estàs buscant una tarifa mòbil que t'ofereixi molts beneficis per molt pocs diners, la nova oferta de Vodafone et pot interessar. Sens dubte és una de les més potents del moment. Parlem d'una promoció molt difícil de superar, ideal per a aquells que volen estalviar sense renunciar a dades, trucades i llibertat.

La proposta és clara i senzilla: l'operador llança una tarifa amb dues línies mòbils per només 30 euros al mes en total. I el millor de tot és que no exigeix permanència. És a dir, pots donar-te de baixa quan vulguis, sense penalització alguna.

El funcionament de la promoció és molt interessant. Tot parteix d'una primera línia que costa 20 euros al mes. Però si decideixes afegir una segona línia, aquesta es queda amb un descompte del 50%, passant a costar només 10 euros.

El resultat són dues línies mòbils amb dades il·limitades per només 30 euros mensuals. Una opció ideal per a parelles, amics o familiars que comparteixen despeses.

Què inclou aquesta tarifa mòbil de Vodafone?

Encara que el preu és molt competitiu, la tarifa no escatima en serveis. Ofereix dades il·limitades per línia. Els primers 150GB es gaudeixen amb velocitat 5G, perfecta per navegar, veure vídeos, jugar en línia o fer videotrucades.

Un cop superats aquests 150GB, la velocitat es redueix a 2Mbps, però seguiràs tenint connexió il·limitada. La qual cosa és més que suficient per a tasques quotidianes com xarxes socials, correu o missatgeria. També hi ha trucades i SMS il·limitats, tant a mòbils com a fixos a tot el territori nacional.

A això se li uneixen 26GB per utilitzar en roaming a Europa, incloent-hi països com Islàndia, Noruega i Liechtenstein. A més, de forma promocional, també podràs utilitzar la teva tarifa al Regne Unit i Suïssa.

Aquesta tarifa és totalment flexible i sense permanència. El que significa que pots canviar-la o cancel·lar-la quan vulguis, sense compromisos.

Per què triar Vodafone?

Vodafone porta anys oferint algunes de les millors tarifes mòbils a Espanya. Aquesta nova opció confirma el seu compromís amb els usuaris que busquen qualitat, velocitat i llibertat a bon preu.

A més, amb la seva cobertura 5G, podràs gaudir d'una connexió ràpida i estable a cada racó del país. Fins i tot quan s'esgotin els primers 150GB d'alta velocitat, seguiràs connectat sense interrupcions.

Aquesta tarifa només mòbil de Vodafone està pensada per a aquells que necessiten una bona connexió, moltes trucades i llibertat total. I per 30 euros, tenir dues línies amb dades sense límit és una proposta difícil de rebutjar.