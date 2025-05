Salten les alarmes a Movistar: la trucada que ningú espera rebre i que causa pànic

En els últims dies, molts clients d'O2, la segona marca de Movistar, han alçat la veu després de rebre trucades sospitoses. En aquestes comunicacions, se'ls informa d'un suposat canvi en el preu de les tarifes.

No obstant això, des de Movistar confirmen que aquestes trucades no han estat realitzades per ells. A més, no hi haurà cap canvi en l'import de les factures dels seus abonats.

Una estafa telefònica que posa en alerta els clients d'O2

Tot apunta que es tracta d'una estafa. Persones desconegudes truquen als usuaris fent-se passar per personal de la companyia. Durant la trucada, mencionen que les tarifes canviaran o que cal confirmar certes dades personals.

Amb aquest mètode, intenten enganyar el client per obtenir informació privada o fins i tot accedir a dades bancàries. Movistar i O2 han volgut deixar clar que mai realitzen aquest tipus de trucades per comunicar canvis en els seus serveis.

Si en algun moment hi ha una modificació en les condicions de contractació, sempre ho informen per canals oficials, ja sigui el correu electrònic, la factura mensual o l'aplicació mòbil.

Què fer si reps una d'aquestes trucades?

En cas de rebre una trucada d'aquestes característiques, és precís posar-se en alerta. El recomanable és penjar immediatament si la comunicació resulta sospitosa. No facilitis cap dada personal o bancària i anota el número des del qual es rep la trucada.

Contacta amb el servei d'atenció al client de Movistar o O2 per informar del que ha passat. Quanta més informació puguin recopilar, més fàcil serà per a la companyia bloquejar aquests números.

Un nou intent d'engany en el món digital

Aquest tipus de fraus, coneguts com a phishing telefònic, són cada vegada més comuns. S'aprofiten de la confiança que els clients tenen en marques com Movistar i O2 per sembrar la por i el dubte. Usen paraules com "pujada de tarifes", "actualització de contracte" o "verificació de dades" per donar-li un to oficial a la conversa.

Per això, és fonamental que els usuaris estiguin informats i es mantinguin alerta. Qualsevol dubte, el millor és acudir directament a la web oficial de Movistar o trucar al número d'atenció al client.

La millor defensa davant d'una estafa és la informació. Estar al corrent d'aquests casos ajuda a que menys persones caiguin en el parany. Des de l'operador animen a tots els seus clients a reportar qualsevol intent de frau per poder prendre mesures efectives com més aviat millor.