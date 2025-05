L'últim de Vodafone deixa de pedra tota Espanya: a partir d'avui

Vodafone acaba d'anunciar una novetat important a Alemanya que està donant molt de què parlar, i no és per menys. Aquesta nova proposta ha sorprès a molts i ha generat força interès també a Espanya. I és que els usuaris esperen amb il·lusió que s'apliqui una mesura semblant.

La coneguda teleoperadora ha arribat a un acord amb el Banco Santander, a través de la seva plataforma digital de finançament, Zinia. Gràcies a aquesta col·laboració, Vodafone Alemanya permetrà que els seus clients puguin pagar els seus mòbils en terminis més flexibles que els que s'oferien fins ara.

Es tracta d'una millora significativa en les condicions de finançament. Especialment per a aquells que desitgen renovar el seu terminal sense haver d'assumir tot el cost de cop.

Vodafone ofereix més facilitats per pagar el mòbil

Fins al moment, els clients de Vodafone a Alemanya podien finançar els seus mòbils amb contractes de 24 mesos. Però amb aquest nou sistema, tindran la possibilitat de triar entre tres opcions: 12, 24 o 36 mesos. Així, cada usuari podrà adaptar el pagament del dispositiu a les seves pròpies necessitats i pressupost.

La iniciativa és senzilla però molt útil. Si algú prefereix renovar el seu telèfon cada any, podrà fer-ho còmodament triant un pla de 12 mesos. Si, en canvi, vol repartir el cost durant més temps perquè les quotes siguin més baixes, podrà optar pels 36 mesos.

Aquesta flexibilitat és molt valorada, especialment en un moment en què els mòbils cada cop són més cars.

Una de les grans novetats d'aquesta proposta és que, per primera vegada a Alemanya, Vodafone separarà el cost del terminal del de la tarifa. Això permet al client tenir una visió molt més clara del que està pagant per cada cosa. A més de facilitar la comprensió del contracte, això dona més llibertat per canviar de mòbil o de tarifa segons es desitgi.

Com a part d'aquesta oferta, també llança descomptes en les tarifes mòbils per a aquells que contractin les noves modalitats de finançament. Els descomptes dependran del telèfon que s'elegeixi i del tipus de tarifa contractada.

A això s'hi suma un incentiu extra. Els usuaris podran lliurar el seu antic dispositiu i rebre un bo addicional com a part d'un pla de recompra.

A Espanya també s'esperen novetats

Encara que de moment aquest sistema només s'ha implementat a Alemanya, molts espanyols somien que Vodafone l'estengui al nostre país. Amb l'alt preu d'alguns mòbils i la necessitat de tenir un bon dispositiu per al dia a dia ho fan necessari. Comptar amb opcions de finançament més variades seria sens dubte un alleujament per a molts.

Aquest tipus d'iniciatives no només ajuden els usuaris, també enforteixen la imatge de Vodafone com una companyia que escolta. I s'adapta a les necessitats reals del mercat. Si aquesta fórmula funciona a Alemanya, no seria estrany que aviat la veiem també a Espanya.