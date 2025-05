Orange ho acaba de confirmar i deixa KO la competència: ha desfermat la bogeria

Orange ho ha tornat a fer. L'operador taronja s'avança als seus competidors en el sector de les telecomunicacions a Espanya, generant un gran enrenou entre els usuaris més exigents amb la tecnologia de la llar. Aquesta vegada, la gran novetat que està causant sensació és la incorporació del router WiFi 7 en el seu catàleg.

Una cosa que ja està disponible per a molts dels seus clients i que li ha permès anar per davant d'operadors com Movistar. I és que ningú vol perdre's aquest nou aparell que tenen disponible.

Orange aposta fort pel WiFi 7

Des de fa mesos, Orange va ser dels primers a apostar per aquest avanç. Mentre altres companyies amb prou feines comencen a parlar del tema, Orange ja fa temps que facilita aquest router a alguns usuaris. Encara que en un principi el seu desplegament va ser limitat.

Al principi, era necessari complir certs requisits per accedir-hi, però a poc a poc l'operador ha anat ampliant la seva disponibilitat. Especialment entre els clients que contracten tarifes d'alta velocitat.

Actualment, els usuaris que contractin fibra de 600 Mb, 1 Gbps, 2 Gbps o fins i tot 10 Gbps poden sol·licitar el router WiFi 7. A més, si ja ets client d'Orange i tens una tarifa compatible, pots sol·licitar el canvi. En aquests casos, un tècnic realitza una avaluació prèvia de la teva línia per comprovar que tot sigui apte.

Es pot afirmar que Orange va un pas per davant dels altres. No cal oblidar que Movistar va presentar el seu nou router amb WiFi 7 al març. En qualsevol cas, a dia d'avui, el desplegament encara no ha començat i s'espera que arribi durant els pròxims mesos.

Aquesta diferència de temps ha generat un avantatge clar per a l'operador taronja. Ja té molts usuaris gaudint d'una connexió molt més ràpida, estable i eficient.

No només Orange

Cal destacar que Orange no és l'únic operador del grup MasOrange que s'ha pujat al tren del WiFi 7. Empreses com Euskaltel, Telecable o R també permeten als seus clients accedir a aquest nou router. Això sí, sota certes condicions.

En general, es destina per a les tarifes més completes de l'operador. Moltes de les quals també inclouen accés a plataformes de streaming.

Amb aquesta aposta, Orange demostra el seu lideratge en innovació tecnològica. El nou router WiFi 7 ofereix velocitats superiors, menor latència i una connectivitat més robusta fins i tot amb diversos dispositius connectats al mateix temps. Tot això ha provocat una autèntica bogeria entre els usuaris que volen millorar la seva xarxa domèstica com més aviat millor.