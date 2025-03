La recepta de Jordi Cruz que és ideal per a aquesta Setmana Santa: molt fàcil i ràpida

Jordi Cruz és un cuiner que es caracteritza per innovar en el món de la gastronomia. Als seus restaurants no es poden menjar coses habituals del dia a dia. Millor provar sabors i textures noves.

Ara bé, en el fons, qualsevol nou plat té una arrel tradicional. Així que si aquesta Setmana Santa decideixes menjar torrades de Santa Teresa o torrijas, que sàpigues que la seva base sempre serà la mateixa. Per això, Jordi Cruz ha volgut mostrar quina és la seva versió, una que, segur, no deixarà cap paladar indiferent.

El reconegut xef ha sorprès els amants de la rebosteria amb una versió innovadora de les tradicionals torrijas. En aquesta ocasió, el català ha substituït el clàssic pa per bescuits, cosa que aporta una textura més esponjosa i un sabor únic. Aquesta recepta, que combina tècniques tradicionals amb un gir avantguardista, promet convertir-se en un referent de la Setmana Santa.

Els ingredients de Jordi Cruz per a les torrades de Santa Teresa

Per preparar aquesta versió especial de torrijas, es requereixen els següents ingredients:

Quatre bescuits

Una tassa de sucre

Dos ous

Canyella en pols

Un bol d'oli d'oliva

Un bol de llet

Estrelles d'anís

10 grams de maizena

Un pal de canyella

Una pela de llimona

El primer pas consisteix a infusionar la llet amb la pela de llimona i el pal de canyella. Per a això, s'escalfa en un cassó fins que bulli i després es retira del foc, deixant-la reposar perquè els sabors s'integrin. Posteriorment, es cola la llet i es deixa reposar a la nevera durant tota la nit per intensificar el seu aroma i sabor.

L'endemà, els bescuits es remullen en la llet infusionada fins que absorbeixin bé el líquid. Després, es baten els ous i es passen els bescuits per la barreja abans de fregir-los en abundant oli d'oliva calent. Després de daurar-se, es retiren i es col·loquen sobre paper absorbent per eliminar l'excés de greix.

El toc final perquè quedin espectaculars

Un cop fredes, se'ls dona forma de torrija amb l'ajuda d'un motlle o ganivet, perfeccionant la seva presentació. Mentrestant, si ha sobrat llet infusionada, s'escalfa i es barreja amb la maizena diluïda en una mica de llet freda, juntament amb el rovell d'ou. Aquesta barreja es remou bé per evitar grumolls i es cuina fins a obtenir una crema espessa.

Per servir, es col·loca una mica de crema al centre del plat, es col·loca la torrija a sobre i s'empolvora amb canyella i anís. Com a toc final, Jordi Cruz suggereix caramel·litzar la superfície amb un bufador de cuina, afegint un acabat cruixent i sofisticat. Una recepta que, sens dubte, està pensada per triomfar.