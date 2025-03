Preu de la llum avui, divendres 28 de març, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 28 de març de 2025, és de 25,71 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana del dijous, parlem d'una baixada notable, de 28,88 euros. Recordem que, en la jornada del 27 de març, el preu mitjà de la llum se situava en els 54,59 euros per MWh.

Una gran notícia per als consumidors, que s'observa clarament en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més barata del dia, el preu del MWh tornarà a situar-se molt per sota dels 100 euros. Però és que, una vegada més, en la franja més barata tindrem preus negatius, quelcom inusual fa tan sols uns dies.

Preu de la llum avui, divendres 28 de març de 2025, hora a hora

Una vegada més, hem de parlar de fins a dues franges amb preus molt barats. La primera la trobem de matinada, per la qual cosa no resulta massa útil. No obstant això, la segona franja econòmica la tindrem durant la tarda, sent molt aprofitable per als consumidors.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh serà de -1,02 euros, encara que de 13:00 a 14:00 serà de -1,04 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 el MWh passarà a costar fins i tot menys: -1,2 euros. Això sí, el preu més barat del dia el trobem de 15:00 a 17:00, quan el MWh tindrà un cost de -1,24 euros.

12:00 - 13:00: -1,02 €/MWh

13:00 - 14:00: -1,04 €/MWh

14:00 - 15:00: -1,2 €/MWh

15:00 - 17:00: -1,24 €/MWh

I quan serà més cara la llum el divendres?

Durant la matinada, les tarifes no seran especialment altes, oscil·lant entre els 20 i els 37 euros per MWh, aproximadament. De 00:00 a 01:00 i de 06:00 a 07:00 el preu del MWh se situarà en els 51,4 euros. Això sí, de 07:00 a 08:00 tindrem la tarifa més alta del dia: 86,9 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 86,9 €/MWh

19:00 - 20:00: 62 €/MWh

20:00 - 21:00: 85,36 €/MWh

21:00 - 22:00: 63,53 €/MWh

A la tarda, de 19:00 a 20:00 el preu del MWh serà de 62 euros, encara que pujarà bastant en la següent franja. De 20:00 a 21:00 el preu del MWh se situarà en els 85,36 euros. Per últim, de 21:00 a 22:00 el preu ja baixarà fins als 63,53 euros per MWh.