Ni lletra petita ni estafes: així aconsegueix convèncer Orange a milers d'espanyols

Orange compta amb una promoció que ha cridat l'atenció de milers d'espanyols. Es tracta de l'oferta Home TV Supra, que ofereix una combinació atractiva de fibra d'alta velocitat i televisió a un preu molt competitiu. Tot això sense sorpreses ni lletra petita.

El primer que destaca d'aquesta promoció és la fibra òptica de fins a 1 Gb simètrica. El que significa que tindràs la mateixa velocitat de pujada que de baixada. Això és ideal si necessites una connexió estable i ràpida tant per descarregar contingut com per fer videotrucades o treballar des de casa.

A més, la simetria de la fibra assegura que l'experiència sigui fluida fins i tot quan diversos dispositius estiguin connectats al mateix temps. El router Wi-Fi 6 que inclou l'oferta millora encara més l'experiència. Gràcies al seu Wi-Fi intel·ligent, podràs gaudir d'una major cobertura i velocitat a tota la teva casa, fins i tot als llocs més allunyats del router.

A més, aquest router suporta l'ús de diversos dispositius de manera simultània. Això el converteix en una opció perfecta per a famílies o usuaris que utilitzen molts dispositius connectats alhora.

Un altre punt fort de l'oferta és que inclou trucades il·limitades a números fixos i nacionals. A més de trucades a mòbils les 24 hores del dia, sense importar l'hora. Això significa que podràs parlar amb qui vulguis sense preocupar-te pels costos addicionals.

L'oferta televisiva d'Orange

La promoció també inclou accés a la televisió d'Orange. Disposa de més de 90 canals de tots els gèneres, amb cinema, esports, música, infantil i documentals.

A més, tindràs accés a 50.000 continguts a la carta, el que et permetrà veure el que vulguis, quan vulguis. Aquesta oferta de televisió és perfecta per a aquells que gaudeixen de tenir moltes opcions per triar i veure el seu contingut favorit en qualsevol moment.

Cal dir que Orange compta amb unes quantes funcionalitats avançades. És el cas, per exemple, de la TV a la carta, el gravador o els últims set dies per veure programes que t'hagis perdut. I el millor de tot, és que podràs gaudir de tots aquests serveis en cinc dispositius alhora.

Estalvia 10 euros al mes amb Orange

Un dels principals avantatges de l'oferta Home TV Supra d'Orange és el seu preu. Durant el primer any, només hauràs de pagar 33 euros al mes per tots aquests serveis. És a dir, fibra d'alta velocitat, trucades il·limitades i televisió amb més de 90 canals.

Després d'aquest període, el preu pujarà a 43 euros al mes, com anuncien en la seva oferta. En qualsevol cas, encara representa un estalvi significatiu respecte a altres ofertes similars del mercat.

Si compares aquesta promoció amb altres de fibra i televisió, veuràs que l'estalvi mensual de 10 euros durant el primer any pot ser diferencial. A més, sent una proposta completa t'evites haver de contractar diversos serveis per separat.