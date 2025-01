Jordi Cruz encerta: la recepta fàcil perquè la salsa brava quedi espectacular

La salsa brava és un clàssic de la gastronomia espanyola, coneguda pel seu sabor intens i picant. Si alguna vegada has provat unes bones braves en un restaurant, sabràs que la clau està en la salsa. I si hi ha algú que sap donar aquest toc especial, aquest és Jordi Cruz, xef del famós restaurant ABaC a Barcelona.

Aquest xef ens ofereix una recepta fàcil de seguir perquè puguis preparar una salsa brava casolana que et farà quedar com un autèntic expert. Amb ingredients senzills i una mica de paciència, aconseguiràs una salsa que acompanyarà les teves patates amb un sabor únic.

Ingredients per a una salsa brava perfecta

La salsa brava té una llarga tradició a Espanya, especialment a Catalunya, on és part fonamental de l'oferta de tapes en bars i restaurants. Encara que moltes vegades s'associa amb Madrid, la recepta catalana té el seu propi toc.

La clau està en la barreja d'ingredients que, encara que són senzills, transformen les patates en un menjar irresistible. En aquest cas, Jordi Cruz aposta per ingredients frescos i senzills, com tomàquets madurs, cebes i nyores, que són essencials per donar-li aquesta profunditat de sabor tan característica. Per preparar aquesta recepta, necessitaràs els següents ingredients (2 persones):

1 kg de tomàquet madur

300 g de ceba seca picada

2 dents d'all

2 nyores

2 g de pebre vermell dolç

3 g de pebre vermell picant

10 ml de salsa anglesa

100 g de tomàquet doble concentrat

Sal i pebre al gust

4 cullerades d'oli d'oliva

Pas a pas per preparar la salsa brava

El primer pas és tallar els tomàquets en trossos petits i reservar. Després, pica les dents d'all i col·loca'ls en una cassola amb l'oli d'oliva. Cuina a foc mitjà fins que es daurin, després afegeix la ceba picada i deixa que es caramel·litzi durant uns 20 a 30 minuts.

Mentrestant, retira les llavors de les nyores i posa la pell en un got amb aigua tèbia durant uns 30 minuts, després, bat la barreja fins a obtenir una pasta fina. A la cassola, afegeix els pebres vermells dolç i picant, i barreja bé. Incorpora la pasta de nyores amb una mica més d'aigua i remou.

Afegeix sal i pebre al gust, i després els tomàquets, la salsa anglesa i el tomàquet concentrat. Bat bé la barreja i deixa que es cuini a foc mitjà durant unes dues hores, remenant ocasionalment. Veuràs com la salsa pren cos i el sabor s'intensifica.

Finalment, quan la salsa s'hagi cuit el temps recomanat, tasta-la i ajusta els condiments si és necessari. Ja està! Tens una salsa brava per a les teves patates braves, digna de qualsevol restaurant d'alt nivell, gràcies al toc mestre de Jordi Cruz.