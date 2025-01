La recepta del xef José Andrés que ajuda a entrar en calor a l'hivern: fàcil de fer

José Andrés és un cuiner conegut no només a Espanya, sinó al món sencer. Les seves espectaculars receptes s'han tornat populars en molts racons del món, com per exemple als Estats Units. I és que, sempre que té l'oportunitat, no dubta a compartir alguns dels seus trucs a la cuina.

Recentment, José Andrés ha recomanat un conegut plat de menjar espanyol, que és impossible que no t'agradi. Es tracta del bullit madrileny, ideal en aquests dies de fred en què qualsevol plat de cullera entra molt bé. Si vols entrar en calor i, a més, menjar de luxe, no et perdis la proposta de José Andrés que combina senzillesa i sabor.

Aquest guisat emblemàtic de la gastronomia espanyola, fet amb cigrons, carns i verdures, s'ha convertit en un menjar imprescindible a les llars. El xef José Andrés ha presentat ara una versió econòmica d'aquest plat, que promet delectar tots els paladars per menys de 3 euros per persona. La seva recepta, fàcil de seguir, inclou ingredients bàsics però essencials per aconseguir el sabor autèntic.

Els ingredients per a la recepta de José Andrés

Mig quilo de cigrons

Diversos tipus de carn (com pernil fresc, cansalada, i xoriço)

Verdures (pastanagues, patates i col)

Espècies, que en conjunt aconsegueixen una experiència culinària memorable

La preparació del bullit requereix un procés acurat, començant per remullar els cigrons la nit anterior. L'endemà, es bull la carn en una olla amb aigua, retirant l'escuma que es forma per mantenir la puresa del brou. Posteriorment, s'afegeixen els cigrons, les pastanagues i les patates tallades en trossos grans.

Depenent del tipus d'olla utilitzada, el temps de cocció pot variar entre 50 minuts en una olla exprés o fins a tres hores. Mentre el guisat principal es cuina, la col es prepara a part, per després fregir-la i afegir-la al plat. Un cop llest, el bullit se serveix per separat: el brou per preparar una sopa de fideus, i la resta dels ingredients.

Un plat tradicional que sempre ve de gust

Incloent les carns i les verdures, es col·loquen en una font perquè cada comensal se serveixi al seu gust. El bullit madrileny no només és una opció deliciosa i nutritiva, sinó també econòmica. Amb un cost total de menys de vuit euros, aquest plat és un exemple perfecte de com la cuina tradicional pot ser accessible i reconfortant.

Ja sigui gaudit en la seva versió més clàssica o amb petites variacions, el bullit madrileny continua sent un plat que transcendeix generacions i èpoques. La seva versió catalana seria l'escudella, i altres cuiners com Nandu Jubany també han ensenyat a preparar-la. Així que, qui no menja calent i amb cullera en aquesta època és perquè no vol.