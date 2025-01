La receta del chef José Andrés más recomendada para entrar en calor: fácil de hacer

José Andrés es un cocinero conocido no solo en España, sino en el mundo entero. Sus espectaculares recetas se han vuelto populares en muchos rincones del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos. Y es que, siempre que tiene la oportunidad, no duda en compartir algunos de sus trucos en la cocina.

Recientemente, José Andrés ha recomendado uno conocido plato de comida español, que es imposible que no te guste. Se trata del cocido madrileño, ideal en estos días de frío en los que cualquier plato de cuchara sienta como mano de santo. Si quieres entrar en calor y, además, comer de lujo, no te pierdas la propuesta de José Andrés que combina sencillez y sabor.

Este guiso emblemático de la gastronomía española, hecho con garbanzos, carnes y verduras, se ha convertido en un manjar imprescindible en los hogares. El chef José Andrés ha presentado ahora una versión económica de este clásico plato que promete deleitar a todos los paladares por menos de tres euros por persona. Su receta, fácil de seguir, incluye ingredientes básicos pero esenciales para lograr el sabor auténtico.

Los ingredientes para la receta de José Andrés

Medio kilo de garbanzos

Varios tipos de carne (como jamón fresco, tocino, y chorizo)

Verduras (zanahorias, patatas y repollo)

Especias, que en conjunto logran una experiencia culinaria memorable

La preparación del cocido requiere un proceso cuidadoso, comenzando por remojar los garbanzos la noche anterior. Al día siguiente, se hierve la carne en una olla con agua, retirando la espuma que se forma para mantener la pureza del caldo. Posteriormente, se añaden los garbanzos, las zanahorias y las patatas cortadas en trozos grandes.

Dependiendo del tipo de olla utilizada, el tiempo de cocción puede variar entre 50 minutos en una olla exprés o hasta tres horas. Mientras el guiso principal se cocina, el repollo se prepara aparte, para después freírlo y agregarlo al plato. Una vez listo, el cocido se sirve por separado: el caldo para preparar una sopa de fideos, y el resto de los ingredientes.

Un cocido siempre sienta bien

Incluyendo las carnes y las verduras, se colocan en una fuente para que cada comensal se sirva a su gusto. El cocido madrileño no solo es una opción deliciosa y nutritiva, sino también económica. Con un coste total de menos de ocho euros, este plato es un ejemplo perfecto de cómo la cocina tradicional puede ser accesible y reconfortante.

Ya sea disfrutado en su versión más clásica o con pequeñas variaciones, el cocido madrileño sigue siendo un plato que trasciende generaciones y épocas. Su versión catalana sería la escudella, y otros cocineros como Nandu Jubany también han enseñado a prepararla. Así que quien no come caliente y con cuchara a estas alturas es porque no quiere.